CANLI MAÇ GENÇLERBİRLİĞİ - FENERBAHÇE / MAÇTA 3. GOL GELDİ !
Şikede kumpas davasında Aziz Yıldırım itirafı
Galatasaray'dan Bacca atağı
Fenerbahçe David Ospina'yı bitiriyor !
Eski şampiyon hayatını kaybetti !
Eski şampiyon hayatını kaybetti !
Fenerbahçe'de kart şoku ! Trabzon maçında yok...
Fenerbahçe'de kart şoku ! Trabzon maçında yok...
Arsenal'de şok ! 21yıl sonra ilk kez...
Arsenal'de şok ! 21yıl sonra ilk kez...
Ekpe Udoh sosyal medyayı salladı !
Ekpe Udoh sosyal medyayı salladı !
Trabzonspor’da kritik toplantı !
Trabzonspor’da kritik toplantı !
Obradovic'ten muhteşem kariyer !
Obradovic'ten muhteşem kariyer !
Cüneyt Çakır'a dev görev ! Dünya Kupası...
Cüneyt Çakır'a dev görev ! Dünya Kupası...
Yarmolenko'da son dakika ! Fenerbahçe...
Yarmolenko'da son dakika ! Fenerbahçe...
  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Spor Medyası
  4. 22 Mayıs 2017 19:40

Ümit Özat isyan etti !

Gençlerbirliği teknik direktörü Ümit Özat Fenerbahçe maçı öncesi yayıncı kuruluşa önemli açıklamalarda bulundu.

Ümit Özat isyan etti !
A+ A-

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Gençlerbirliği kendi sahasında Fenerbahçe'yi ağırladı.

Zorlu mücadele öncesi Gençlerbirliği teknik direktörü Ümit Özat, yayıncı kuruluşa önemli açıklamalarda bulundu ve maç takvimi konusunda isyan etti.

İşte genç teknik adamın maç öncesi açıklamaları;

"Zor bir durumdayız, çünkü hedefimiz kalmadı. Oyunculara bir hedef koymak, tabii ki zor. İngiltere'de 38 hafta oynanıyor, FA Cup var, süt kupası var, lig bitiyor. Biz neredeyse 15 günde 1 maç yapacağız. Şimdi Ramazan başlıyor, oyuncuya oruç tutma diyebilir misin? Yabancıyı bayramında gönderiyorsun. Haziran'da lig bitiyor."

gençlerbirliği , ümit özat