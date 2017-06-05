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  4. 05 Haziran 2017 22:57

Ümit Özat'tan kilo açıklaması !

Ümit Özat'tan kilo açıklaması!

Ümit Özat'tan kilo açıklaması !
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Gençlerbirliği'nde teknik direktör Ümit Özat samimi açıklamalarda bulundu.

Özat, "Güzel bir final oldu. Oyuncularımı kutluyorum ve bize emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Güzel geçirdikleri sezonu iyi bitirdiklerini dile getiren Özat, "Umarım güzel bir tatil yapıp yeni sezona biz de kilo vererek güzel bir şekilde girmek istiyoruz. Aklımda 1-2 oyuncu var. Alınabilirse 'hedef ilk 5, Avrupa kupaları' da diyebilirim." ifadelerini kullandı.

Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş ise aynı sırada olan 2 takımın mücadelesi olduğunu aktararak, "Sıralamayı belirleyecek bir maçtı. Berabere bile kalsak 8’inci bitirecektik. İlk yarıda son dakikada yediğimiz golle geriye düştük." şeklinde görüş belirtti.

Maçın ikinci yarısının amacı olan iki takımın mücadelesi şeklinde geçtiğini kaydeden Özdeş, şöyle konuştu:

"Ligi ilk 10 içerisinde bitiriyoruz. Bu başarı değil. Daha yukarılarda olmalıydık. Belki kupayla birlikte sürdürmenin zorluklarını yaşadık. Kasımpaşa bir organizasyon ve vizyon kulübü. Bu sene gelecek senenin alt yapısı olacak. Gelecek sene de hedefimiz üst sıraları kovalayan bir Kasımpaşa olacak. Renkli güzel bir lig geçti, bizim açımızdan istediğimiz yerde bitmese de."

gençlerbirliği , kilo , ümit özat