Ünal Aysal: Fatih Terim'in dönmesi sağlıklı olmaz

Galatasaray’ın eski başkanlarından Ünal Aysal, Milli Takım’dan ayrılan Fatih Terim’in, sarı-kırmızılılara dönme ihtimalini değerlendirdi.

Kendi döneminde polemik yaşayarak ayrıldığı Fatih Terim’in Galatasaray’la anılmasını yorumlayan Ünal Aysal, tecrübeli çalıştırıcının, Galatasaray’a dönmesinin sağlıklı olmayacağını vurguladı.

Akşam’da yer alan habere göre Aysal, kişisel alışkanlıklardan kurtulmanın ihtiyaç olduğunu dile getirdi. Aysal ayrıca yeni yöntem ve fikirlerle yükselmenin en temel ihtiyaç olduğunun altını çizdi.

İşte Ünal Aysal’ın çok konuşulacak sözleri:

“Fatih Terim konusunda bir fikir belirtmem doğru olmaz. Tek isteğim, Galatasaray’ın tekrar bir dünya markası olmasıdır. Bunun için de kişilerle ilgili takıntılarımızdan kurtulmamız gerekiyor.

Türk sporunun kendisini aşağıya çeken tüm alışkanlıklarından soyutlanarak dünya ile rekabet edebilme şansını, yeni yöntem ve fikirlerle yükseltmeye çalışılması gerektiğine inanıyorum.

Aysal, Galatasaray’ın Östersunds’a elenmesini de değerlendirdi:

Östersunds karşısındaki kötü sonuçlar yanıltıcı olabilir, sezon henüz başlamadı. İnşallah yönetimin gayretleri ve masrafları boşa çıkmaz. Üçüncü bir başarısızlık yılı daha yaşamayız.

Erken seçim ihtimalini de yorumalyan Aysal, sözlerini şu ifadelerle noktaladı:

Seçim şimdilik görünmüyor. Ben zaten daha önce tekrar başkan olmak gibi bir düşüncem olmadığını açıklamıştım.Yaşadığımız son şok neticeye rağmen yeni bir gelişme ihtimali şimdilik yok gibi görünüyor.