Ünal Aysal’dan Sneijder yorumu: Vefasızlık örneği

Galatasaray’a büyük başarılar yaratan eski başkanlardan Ünal Aysal, Sneijder'ın gidişi sonrasında Dursun Özbek yönetimini eleştirdi.

Bunun bir vefasızlık örneği olduğunu ifade eden Aysal, AMK'ya şu özel açıklamalarda bulundu:

“Oyuncular kulüplerin en önemli yatırımlarıdır. Onları kazanmak ve onları kulübe faydalı hale getirebilmek, muhakkak ki en ufak sorun çıktığında onları harcayıp göndermekten daha zordur. Yönetim, bu kararı ile görünen o ki en pahalı ve en kolay yolu seçmiştir. Sneijder gibi geçtiğimiz 4.5 yılda G.Saray'a aldığı paranın bedelini fazlası ile (ürettiği netice, başarı, forma satışı ve genel olarak dünya çapında tanıtıma katkısı da hatırlanacak olursa) geri ödemiş bir yıldız oyuncu. Bu şekilde aldığı maaşa tamah edilerek gönderilmesi kulübümüzün geleceği için de taraftar nezdinde yeni bir ümitsizlik kapısı açmıştır. İnşallah, bu yeni vefasızlık örneği ile diğer genç oyuncularımıza ve kulüp çalışanlarımıza yanlış bir mesaj iletmeyiz. Bir kulübü büyük yapan dayanışma, takdir ve güvenden kaynaklanan ruh birliğini daha fazla yıpratmayız. Wesley Sneijder'a kendim ve bütün Galatasaray taraftarı adına hizmetleri için teşekkür ediyorum ve bundan sonrası için başarılarının devamını diliyorum.”