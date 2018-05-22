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  4. 22 Mayıs 2018 13:08

Usta isimlerden altın 11 !

Yayıncı kuruluşta görev yapan usta isimlerden Bülent Korkmaz, Şansal Büyüka ve Tümer Metin, altın 11'ini belirledi.

Usta isimlerden altın 11 !
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Spor Toto Süper Lig’in sona ermesinin ardından gözler yılın altın 11’e çevrilmişti… beIN SPORTS yorumcuları Bülent Korkmaz, Şansal Büyüka ve Tümer Metin, Süper Lig’de sezonun altın karmasını oluşturdu. 3 yorumcunun da kadrosunun değişmeyen isimleri Gomis, Fernando, Mariano, Rodrigues, Epureanu ve Talisca oldu.

BÜLENT KORKMAZ’IN ALTIN 11’İ

Muslera, Clichy, Epureanu, Pepe, Mariano, Fernando, Josef, Talisca, Babel, Rodrigues, Gomis

TÜMER METİN’İN ALTIN 11’İ

Fabri, Adriano, Tosic, Epureanu, Mariano, Fernando, Emre Belözoğlu, Talisca, Visca, Rodrigues, Gomis

ŞANSAL BÜYÜKA’NIN ALTIN 11’İ

Fabri, Adriano, Pepe, Epureanu, Mariano, Fernando, Josef de Souza, Talisca, Visca, Rodrigues, Gomis

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