Vagner Love'dan özür geldi

Beşiktaş'ın Göztepe'ye kaybettiği karşılaşmanın ardından takımı uğurlamak için havalimanına giden Beşiktaşlı taraftarlara el hareketi yapan Vagner Love sosyal medya hesabından konu ile ilgili açıklama yaptı. 34 yaşındaki Brezilyalı golcü konuyla ilgili Instagram hesabından yayımladığı bildiride Beşiktaş taraftarından özür diledi.

Vagner Love’dan taraftara skandal hareket !

İşte Love’un yaptığı o paylaşım:

“Göztepe maçının dönüşünde yaşanan olaydan ötürü özür diliyorum. Maçı çok istediğim, kaybetmeyi sevmediğim için çok öfkeliydim ve eleştirme, yuhalama, suçlama gibi doğal haklarını kullanan bir taraftara yanlış bir tepki gösterdim.

Yaşanan, bir etki-tepki meselesiydi ve sergilediğim davranış benim karakterimi yansıtmıyor. Çünkü ben her zaman eleştiriler karşısında sakin kalmış ve bunları sahada tersine çevirmiş biriyim.

Şunu açıklığa kavuşturmak isterim ki bir hata yaptım ve taraftarlar özelinde bu hatadan ötürü özür diliyorum. Bu hareketim nedeniyle bana gücenen diğer taraftarlarımıza böyle bir şeyin bir daha asla yaşanmayacağının sözünü veriyorum.

Bundan sonra en iyi performansımı gösterip takıma yardım edecek ve tüm cevaplarımı sahada vereceğim.”