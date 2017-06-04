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  4. 04 Haziran 2017 12:31

Valbuena’dan ‘Kanarya’ paylaşımı !

Adı Fenerbahçe ile anılan Fransız futbolcu Mathieu Valbuena, sosyal medya hesabından Fenerbahçe'nin simgesi kanaryayı paylaştı

Valbuena’dan ‘Kanarya’ paylaşımı !
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Fransız ekibi Olympique Lyon ile 1 sene daha sözleşmesi bulunan ancak adı Fenerbahçe’yle anılan Mathieu Valbuena, resmi Instagram hesabından “kanarya” paylaşımı yaptı. Tecrübeli oyuncunun bu hareketi, sosyal medyada gündem oldu.

Geçen ay Lyon Başkanı Jean-Michel Aulas, Fransa basınına yaptığı açıklamada Valbuena’yı kadroda tutmak istediklerini ancak Fransız oyuncuyu cezbeden bir teklif olduğunu duyurmuştu. Dış basında yer alan haberlerde Fenerbahçe’nin onu istediği ve tarafların her konuda anlaştığı kaydedilmişti.

34 yaşındaki daha önce futbolcu kişisel Instagram hesabından Fenerbahçe’nin resmi hesabı ile Moussa Sow’un hesabını takibe almıştı.

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