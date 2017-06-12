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  4. 12 Haziran 2017 18:01

Valbuena’dan 'Türk bayrağı' gafı

Fenerbahçe'nin yeni transferi Valbuena, paylaşımına Türk Bayrağı eklemek isterken yanlışlıkla Tunus bayrağı ekledi.

Valbuena’dan 'Türk bayrağı' gafı
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Gelecek sezon güçlü bir kadro kurmak için kolları sıvayan Fenerbahçe, Mehmet Ekici’nin ardından Valbuena ile de anlaşmaya vardı. Sarı-lacivertli kulüple sözleşme imzalamak için yola çıkan Valbuena, İstanbul’a yolculuğunu Twitter hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerine duyurdu. Ancak Fransız yıldız, yaptığı ilk paylaşımda büyük bir gafa imza attı. Paylaşımında Türkiye bayrağı yerine Tunus bayrağını kullanan Valbuena, takipçilerinin uyarıları ile karşılaştı.

Yaptığı hatayı hemen fark eden Valbuena, ilk paylaşımını silip, Tunus bayrağını kaldırıp yerine Türk bayrağı koyduğu yeni bir paylaşımda bulundu.

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