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  4. 30 Temmuz 2017 09:08

Van der Wiel'den Fenerbahçe'ye şikayet şoku

Fenerbahçe'nin kadro dışı bıraktığı ve disiplin cezası verdiği Van der Wiel, Fenerbahçe’yi FIFA’ya şikayet etti.

Van der Wiel'den Fenerbahçe'ye şikayet şoku
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Fenerbahçe Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu, kadro dışı bırakılan Gregory van der Wiel'e kulübün 2 disiplin cezası verdiğini belirterek, “O cezaların iptali için FIFA’ya gitti. 16 Ağustos'a kadar kulüpten alacağı yok. Şu anda kendisine testler uygulanıyor. Takıma yapılan testler ona da yapılıyor. Kendisini isteyen kulüpler var. Şu anda görüşülüyor” ifadelerini kullandı.

Mosturoğlu, Van der Wiel'in, Ümit Akbulut tarafından dolandırıldığını iddia etmesiyle ilgili olarak da, “Kulüp en başında kendisini dolandırılacağı konusunda uyarmıştı. Ancak kimseyi dinlemedi, gitti o adamla iş yaptı” açıklamasını yaptı.

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