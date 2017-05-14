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  4. 14 Mayıs 2017 14:11

Vasco De Gama otobüsü kaza yaptı ! 22 yaralı...

Vasco De Gama'nın 17 yaş altı takımı maç dönüşü kaza yaptı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre kaza sonrası 22 kişi yaralandı.

Vasco De Gama otobüsü kaza yaptı ! 22 yaralı...
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Brezilya takımlarından Vasco De Gama'nın 17 yaş altı takımı Friburguense ile oynanan maç dönüşü büyük bir kaza yaptı. İtfaiyenin yaptığı açıklamaya göre otobüs, devrilmeden önce bir kamyonla çarpıştı.

Kulüp kaza sonrası bir açıklama yayınlayarak 22 kişinin yaralandığını; 5 futbolcu ve 1 personelin yoğun bakıma alındığını ancak bilinçlerinin yerinde ve sağlık durumlarının da kontrol altında olduğunu bildirdi.

Brezilya basınında yer alan haberlere göre takım otobüsü içinde 30'a yakın kişi bulunuyordu.

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