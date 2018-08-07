Veli Kavlak'tan veda mesajı !

Beşiktaş’ın sözleşmesini tek taraflı olarak feshettiği deneyimli orta saha oyuncusu Veli Kavlak, sosyal medya hesaplarından bir paylaşımda bulunarak veda mesajı verdi. Üç sezondur sakatlıklarla boğuşan ve bu sebeple toplamda üç sezonda 8 resmi maçta forma giyebilen Veli, çalıştığı teknik direktörler ve taraftarlara teşekkür etti.

İşte Veli Kavlak’ın veda mesajı:

“Öncelikle bugüne kadar bir çok basın ve yayın kuruluşunda yer bulmuş hakkımdaki haberlerin bir çoğunun gerçeği yansıtmadıgını ve sözleşmenin devamı süresince Beşiktaş camiasının zarar görmemesi adına hiçbir açıklama yapmadığımı bildirir, ilk kez yapmakta olduğum bu açıklama ile bugüne kadar üzerimde emeği olan öncelikle Beşiktaş camiası ve taraftarı ile değerli yöneticilerine şükranlarımı sunmak amacıyla bu mesajı yayınladığımın bilinmesini isterim.

Beşiktaş ile olan sözleşmemin bugün itibariyle tarafıma ulaşan fesihname ile sonlanmış bulunmaktadır. Beşiktaş’a hizmet ettiğim 7 yıllık sürenin sonunda sözleşmemin bu şekilde tek taraflı olarak feshedilmesi beni derinden üzmüş bulunmaktadır. Bu 7 yıllık süre boyunca bana tarifi imkansız anılar yaşatmış olan Beşiktaş camiasına ve büyük taraftarına teşekkürü bir borç olarak görmekteyim. Her ne kadar üzücü bir şekilde ayrılmam gerekmiş olsa da, Beşiktaş camiasına ve büyük taraftarına olan sevgim hiçbir zaman değişmeyecektir.

Bu fırsatla başta beni her türlü fedakarlığı göstererek Beşiktaş camiasına kazandırmış olan Başkanımız Sn. Yıldırım Demirören olmak üzere Başkanımız Sn. Fikret Orman ve 7 yıllık süreçte görev almış tüm yöneticilerimize,

Beşiktaş’a transferimde emeği gecen Sn. Tayfur Havutçu ve birlikte calıştığım hocalarım Sn. Samet Aybaba, Sn. Carlos Carvalhal, Sn. Slaven Bilic ve Sn. Şenol Güneş’e,

Tesislerimizde ve stadyumda görevli her biri ayrı ayrı değerli tüm Beşiktaş personeline teşekkürü bir borç bilmekteyim. Bu fırsatla son sözlerimi ise Beşiktaş’ın asıl sahibi olan büyük Beşiktaş taraftarına ayırmak istemekteyim. Beşiktaş formasını giydiğim ilk günden itibaren bana her türlü desteği vermiş olan, beni her fırsatta onurlandırmış ve büyük bir gurur yaşamama vesile olmuş olan büyük Beşiktaş taraftarına şükranlarımı sunar, Beşiktaş’a hizmet ettiğim süreç üzücü bir şekilde sona ermiş olsada bana yaşattıkları tarifi imkansız duyguları her zaman kalbimde taşıyacağımın bilinmesini isterim.

Saygılarımla kamuoyunun takdirine sunarım.”