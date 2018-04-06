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  4. 06 Nisan 2018 12:41

Vida isyan etti: Oturmaya gelmedim !

Beşiktaş'a Ocak ayında transfer olduktan sonra formaya hasret kalan Domagoj Vida için Ukrayna'dan sürpriz bir iddia geldi.

Vida isyan etti: Oturmaya gelmedim !
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Dinamo Kiev Teknik Direktörü Khatskevic'in forma bulamayan eski oyuncusuyla bir görüşme gerçekleştirerek Hırvat stopere, "Dönmek istersen sana kapım açık" dediği iddia edildi.

"BURAYA OTURMAYA GELMEDİM"

Domagoj Vida, Beşiktaş'a geldikten sonra yeteri kadar şans bulamamaktan dertli. Hırvatistan Milli Takımı kampına katılmadan önce dünyaca ünlü yıldız Mario Mandzukic'i ağırlayan Vida'nın, Siyah-Beyazlı takımdaki durumunu merak eden arkadaşına ilginç yanıtlar verdiği ortaya çıktı.

İstanbul turuna ikilinin yakın arkadaşı Azem Haydaroğlu da katılırken Vida'nın Şenol Güneş'in çok farklı bir teknik adam olduğunu söylediği ve "Hakikaten çok deneyimli bir çalıştırıcı. Oyuncunun dilinden anlayan bir hocamız var. Her futbolcu oynamak ister ben de sürekli oynamak istiyorum. Demek ki benim de eksiklerim var. Bunu gidermeliyim. Hem Beşiktaş için hem de Milli Takım için hazır olmalıyım. Bu da sık sık oynayarak olur. Buraya oturmaya değil oynamaya geldim. Aldığım parayı hak etmeliyim, bu nedenle üzgünüm" şeklinde konuştuğu öğrenildi. 

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