  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Spor Medyası
  4. 18 Ocak 2018 11:41

Vida'nın lisansı hala çıkmadı

Beşiktaş'ın yeni transferi Domagoj Vida'nın lisansı, yabancı kontenjanında yer olmaması sebebiyle hala çıkartılamadı.

Vida'nın lisansı hala çıkmadı
A+ A-

Beşiktaş'ın ara transfer döneminde Dinamo Kiev'den bonservissiz olarak kadrosuna kattığı Domagoj Vida'nın, siyah-beyazlıların yabancı kontenjanında yer olmaması sebebiyle lisansı çıkartılamadı.

PEPE SAKATLANDI!

Siyah-beyazlılar'da taraftarlar merakla yeni transfer Vida'yı izlemeyi beklerken açıklanan kadrolar sonrası hayal kırıklığı yaşandı.

Teknik direktör Şenol Güneş, Osmanlıspor maçında stoper ikilisi olarak Pepe ve Matej Mitrovic yer verirken, Portekizli yıldız Pepe 56. dakikada sakatlanarak yerini Talisca'ya bıraktı.

VIDA'NIN LİSANSI YETİŞMEDİ

TFF'nin sitesine bakıldığında Hırvat futbolcuya henüz lisans çıkarılmadığı ortaya çıktı. Denys Boyko ve Aras Özbiliz'e takım arayan siyah-beyazlılar, Ukraynalı kalecinin bugün Clubbe Brugge'le imzalaması durumunda Vida'yı maç kadrosuna yazacaktı. Ancak Boyko'nun transferden vazgeçmesiyle Vida'nın lisansı çıkarılamadı. Siyah-beyazlılar, haftasonundaki lig maçına kadar lisans sorununu çözmeye çalışacak.

TFF'ye göre siyah-beyazlıların kadrosundaki 14 yabancı futbolcu listesi şöyle:

1-ADRIANO CORREIA CLARO
2-ALVARO NEGREDO SANCHEZ
3-ANDERSON SOUZA CONCEIÇAO (TALISCA)
4-ARAS ÖZBİLİZ
5-ATIBA HUTCHINSON
6-DENYS BOYKO
7-DUSKO TOSIC
8-FABRICIO MARTIN AGOSTO RAMIREZ
9-GARY ALEXIS MEDEL SOTO
10-JEREMAIN MARCIANO LENS
11-KEPLER LAVERAN DE LIMA FERREIRA
12-MATEJ MITROVIC
13-RICARDO ANDRADE QUARESMA BERNARDO
14-RYAN GUNO BABEL

Fotomaç

son dakika beşiktaş haberleri , beşiktaş , lisans , vida , beşiktaş haberleri
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM