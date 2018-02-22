Villarreal'in yıldızı 3. kez gözaltında !

İspanya La Liga ekiplerinden Villarreal forması giyen Ruben Semedo son 4 ay içerisinde 3. kez gözaltına alındı.

Sezon başında Sporting'den 14 milyon euro bedelle İspanyol ekibine transfer olan 23 yaşındaki defans oyuncusu evinde bir adamı zorla alıkoyup, şahsa şiddet uyguladığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Semedo daha önce de bir gece kulübünde yaşanan kavgaya silahıyla dahil olmuş, karıştığı bir başka olayda ise birisinin kafasında cam şişe kırdığı için gözaltına alınmıştı.

Oyuncunun son aylarda 3 kez gözaltına alınması, tepkileri artırdı. İspanyol basınında yer alan haberlerde Villarreal kulübünün Portekizli oyuncunun sözleşmesini feshedebileceği konuşuluyor.