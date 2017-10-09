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  4. 09 Ekim 2017 13:33

Vize krizi basketbolu da vurdu

ABD ile Türkiye arasında yaşanan vize krizi, basketbolda da etkisini gösterecek.

Vize krizi basketbolu da vurdu
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Ülkemizde oynanacak Euroleague ve FIBA maçları için Türkiye gelecek takımların Amerikalı oyuncuları, kararın değişmemesi durumunda giriş yapamayacak. Bu durumda gerek Euroleague, gerekse FIBA vize verilmemesi nedeniyle büyük olasılıkla maçların oynanmamasına ve takvim yeterince sıkışık olduğu için erteleme yerine hükmen yenilgi kararı verecek.

Halen liglerimizde oynayan oyunculardan oturma izni almış olanların ülkeye giriş çıkışında sorun olmayacak ancak henüz gelmemiş Amerikalı oyuncular (örneğin WNBA'de final oynayan Jantel Lavender ve Chelsea Gray) daha önce vize almamışlarsa Türkiye'ye gelemeyecek.

Yabancı oyuncu değiştirmeyi planlayan takımlarımız Avrupalı oyuncuları tercih edecek. 

TBF yetkilileri vizelerin konsolosluklardan alınabileceği ancak sınır kapılarından verilmeyeceği bilgisini paylaşıyor.

Basketfaul

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