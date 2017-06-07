Galatasaray Negredo'yu bitiriyor !
Rıdvan Dilmen 'e 'İzmir Marşı' tepkisi
Beşiktaş'ta 8 futbolcu gönderiliyor
Abdullah Avcı'dan flaş açıklama: Cengiz Ünder...
Abdullah Avcı'dan flaş açıklama: Cengiz Ünder...
Göztepe'den bir ziyaret de Anıtkabir'e
Göztepe'den bir ziyaret de Anıtkabir'e
Yeni Malatyaspor’dan DEV imza !
Yeni Malatyaspor’dan DEV imza !
Saffet Sancaklı'dan Arda'ya eleştiri
Saffet Sancaklı'dan Arda'ya eleştiri
Son şampiyon Djokovic'e büyük şok !
Son şampiyon Djokovic'e büyük şok !
Yalçın Ayhan’dan veda mesajı
Yalçın Ayhan’dan veda mesajı
Türkiye - Kosova maçının hakemi belli oldu
Türkiye - Kosova maçının hakemi belli oldu
Yusuf Yazıcı'dan 50. yıl açıklaması
Yusuf Yazıcı'dan 50. yıl açıklaması
  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Spor Medyası
  4. 07 Haziran 2017 22:57

Vodafone Park dev finaller için aday !

Sanchez Pizjuan, Bakü Olimpiyat Stadyumu ve Vodafone Park, 2019 Avrupa Ligi ve Süper Kupa finalleri için aday stadlar arasında gösterildi.

Vodafone Park dev finaller için aday !
A+ A-

UEFA, Beşiktaş’ın iç saha maçlarına ev sahipliği yapanVodafone Park’ın, 2019 UEFA Avrupa Ligi finaline aday 3 ve UEFA Süper Kupa karşılaşmasına aday 7 stat arasında olduğunu duyurdu.
        
UEFA’dan yapılan yazılı açıklamada,  2019 yılında UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Süper Kupave UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi final maçlarına ev sahipliği yapmaya aday 10 ülkeden 14 stat için başvuru dosyalarının alındığı bildirildi.
        
Beşiktaş’ın iç saha maçlarını oynadığı 41 bin 903 kapasiteli Vodafone Park, 2019 UEFA Avrupa Ligi final maçına ev sahipliği yapacak 3 aday stat arasında yer aldı.
        
Vodafone Park, 2019 UEFA Avrupa Ligi finaline ev sahipliği yapabilmek için Azerbaycan’ın başkenti Bakü’deki Olimpiyat Stadı ve İspanya’nın Sevilla kentindeki Ramon Sanchez Pizjuan Stadı ile yarışacak.

Vodafone Park, UEFA Süper Kupa’ya da aday
        
Vodafone Park, 2019 UEFA Süper Kupa müsabakasına ev sahipliği yapmak için 7 aday stat arasında yer aldı.
        
İşte organizasyon ve adaylar;

UEFA Şampiyonlar Ligi
Azerbaijan: Baku, Olympic Stadium
Spain: Madrid, Estadio Metropolitano

UEFA Avrupa Ligi
Azerbaijan: Baku, Olympic Stadium
Spain: Sevilla, Estadio Ramón Sánchez Pizjuán
Turkey: Istanbul, Beşiktaş Arena

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi
Hungary: Budapest, Ferencváros Aréna
Kazakhstan - Astana - Astana Arena

UEFA Süper Kupa
Albania: Tirana, Qemal Stafa Stadium
France: Toulouse, Stadium de Toulouse
Israel: Haifa, Sammy Ofer Stadium
Kazakhstan: Astana, Astana Arena
Northern Ireland: Belfast, National Football Stadium of Windsor Park
Poland: Gdańsk. Arena Gdańsk
Turkey: Istanbul, Beşiktaş Arena

avrupa ligi finali , uefa , stadyum , süper kupa finali , vodafone park