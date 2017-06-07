Vodafone Park dev finaller için aday !

UEFA, Beşiktaş’ın iç saha maçlarına ev sahipliği yapanVodafone Park’ın, 2019 UEFA Avrupa Ligi finaline aday 3 ve UEFA Süper Kupa karşılaşmasına aday 7 stat arasında olduğunu duyurdu.
UEFA’dan yapılan yazılı açıklamada, 2019 yılında UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Süper Kupave UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi final maçlarına ev sahipliği yapmaya aday 10 ülkeden 14 stat için başvuru dosyalarının alındığı bildirildi.
Beşiktaş’ın iç saha maçlarını oynadığı 41 bin 903 kapasiteli Vodafone Park, 2019 UEFA Avrupa Ligi final maçına ev sahipliği yapacak 3 aday stat arasında yer aldı.
Vodafone Park, 2019 UEFA Avrupa Ligi finaline ev sahipliği yapabilmek için Azerbaycan’ın başkenti Bakü’deki Olimpiyat Stadı ve İspanya’nın Sevilla kentindeki Ramon Sanchez Pizjuan Stadı ile yarışacak.
Vodafone Park, UEFA Süper Kupa’ya da aday
Vodafone Park, 2019 UEFA Süper Kupa müsabakasına ev sahipliği yapmak için 7 aday stat arasında yer aldı.
İşte organizasyon ve adaylar;
UEFA Şampiyonlar Ligi
Azerbaijan: Baku, Olympic Stadium
Spain: Madrid, Estadio Metropolitano
UEFA Avrupa Ligi
Azerbaijan: Baku, Olympic Stadium
Spain: Sevilla, Estadio Ramón Sánchez Pizjuán
Turkey: Istanbul, Beşiktaş Arena
UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi
Hungary: Budapest, Ferencváros Aréna
Kazakhstan - Astana - Astana Arena
UEFA Süper Kupa
Albania: Tirana, Qemal Stafa Stadium
France: Toulouse, Stadium de Toulouse
Israel: Haifa, Sammy Ofer Stadium
Kazakhstan: Astana, Astana Arena
Northern Ireland: Belfast, National Football Stadium of Windsor Park
Poland: Gdańsk. Arena Gdańsk
Turkey: Istanbul, Beşiktaş Arena