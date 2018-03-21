Volkan Demirel Önder Fırat ile kavga etti

Fenerbahçe'de yönetici Önder Fırat ile kaleci Volkan Demirel'in Teleset Mobilya Akhisarspor maçı sonrası tartıştığı, olayın güçlükle yatıştırıldığı öğrenildi.

Cezalı olduğu için karşılaşmayı tribünden izleyen Fenerbahçe kaptanının, 3-2'lik yenilgiye öfkelenen Fırat'ın futbolculara yönelik ağır sözlerine sinirlendiği ve yerinden fırlayarak sert bir şekilde karşılık verdiği belirlendi. “Bu takım, bu sözleri hak etmiyor” diyen tecrübeli file bekçisinin arkadaşlarına sahip çıktığı, yaşadığı rahatsızlığı daha sonra Başkan Aziz Yıldırım'a da aktardığı bildirildi.

Milliyet’in haberine göre; Spor Toto Süper Lig'de 26. hafta itibariyle 4. sırada kalan ve zirvenin 6 puan gerisinden gelen Fenerbahçe'de Akhisarspor maçı sonrası ciddi bir gerilimin yaşandığı oraya çıktı.

24. haftada Kadıköy'de 3-2 kaybedilen karşılaşmanın sonrasında yönetici Önder Fırat ile takım kaptanı Volkan Demirel'in sert bir biçimde tartıştığı öğrenildi.

Kupadaki Beşiktaş derbisinde kırmızı kart gördüğü için o hafta cezalı olan ve maçı protokol tribününden takip eden tecrübeli file bekçisi, bitiş düdüğüyle beraber sahadaki takım arkadaşlarına ağır ifadeler kullanan Önder Fırat'a itirazlarda bulundu. Arkadaşlarına edilen ağır sözlere kayıtsız kalamadığı belirtilen Volkan'ın sert bir şekilde tepki verdiği kaydedildi. “Bu takım bu sözleri hak etmiyor” diyen sarı-lacivertlilerin kaptanının, Önder Fırat ile herkesin önünde tartıştığı aktarıldı.

Yıldırım aradı

Yaşanan bu tartışma daha sonra Başkan Aziz Yıldırım tarafından da duyuldu. Volkan Demirel'i telefonla aradığı öğrenilen Başkan Yıldırım'ın oyuncusuna sert bir ikazda bulunduğu dile getirildi. Ancak kaptan Volkan'ın da takım arkadaşlarına yönelik çok sert ve haksız ifadelerden dolayı rahatsızlığını anlattığı, yaptıklarının arkasında olduğunu vurguladığı kaydedildi. Yaşanan bu gergin sürecin ardından devreye futbol şubesiyle yakından ilgilinen yönetici Ali Yıldırım girdi. Yıldırım, sarı-lacivertli takım ligde kritik bir süreçte ilerlerken bu durumun büyümesini engellemek için çabaladı ve her iki tarafın da sakinleşmesini, olayın kapanmasını sağladı.