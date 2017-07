Volkan Demirel'den Muslera açıklaması

Fenerbahçe, Volkan Demirel ve Hasan Ali Kaldırım ile yeni sözleşme imzaladı. Sarı-lacivertli kulüp, Dirar ve Kameni için de basın toplantısı düzenledi.



Uzun yıllar Fenerbahçe'de kalmak istediğini ifade eden Volkan, "Uzun yıllar Fenerbahçe'ye hizmet etmek istiyorum, Müjdat ağabeyde rekor, ben de 40 yaşıma kadar oynamak istiyorum. Ben ilk formamı giydiğimde bunları düşünememiştim. Hayat ilerledikçe, daha iyi görebiliyorsunuz. Ne kadar çok Fenerbahçe forması giyersem giyeyim benim için gururdur. Biz burada tek hedef için çalışıyoruz. Kim gelirse gelsin Fenerbahçe'ye hizmet etmek için çalışacaktır. Muslera ile dışarıda yemek ortamlarımızda buluşmuşluğumuz oldu. Galatasaray camiasında sevdiğim saygı duyduğum ender insanlardan bir tanesi" dedi.



ALİ YILDIRIM: "SÖZLEŞME VOLKAN'IN İSTEDİĞİ KADAR"



Fenerbahçe Asbaşkanı Ali Yıldırım ise, "Bugün önemli bir gün, Fenerbahçe'nin uzun yıllardır kalesini koruyan Volkan Demirel'in son imza törenini yapacağız. Volkan Demirel'e takımda kaldığı için teşekkür ediyoruz, zaten başka seçeneği de yoktur. Volkan'ı seviyoruz ve teşekkür ediyoruz. Bundan başka bir şey hiç bir zaman düşünmedim. Zihnim aklım elverdiği sürece Fenebrahçe'ye hizmet edeceğim. Teşekkür ediyorum. Volkan istediği müddetçe Fenerbahçe'de kalacaktır" şeklinde konuştu.



HASAN ALİ KALDIRIM'IN SÖZLERİ



Fenerbahçe'de kariyerine devam etmekten dolayı mutlu olduğunu ifade eden Hasan Ali Kaldırım, "Fenerbahçe'ye imzam benim en önemli imzamdı. Fenerbahçe ailesinin bir parçası olmaktan gurur duyuyorum. Fenerbahçe'nin parçası olabilmek parayla satın alınacak bir şey değil. İnşallah hayırlısı olur. Son iki sezonda istediğimiz yerde bitiremedik. Fenerbahçe her sezon şampiyonluğa oynar, sadece Lig değil Avrupa'da da başarı ister. Tabii sadece bana değil arkadaşlarıma da kötü yorumlşar geldi. Ancak bunların sorumlusu biziz, bunu düzeltecek olan da biziz. Bu sene daha iyi oynayarak taraftarımızı mutlu etmeliyiz" dedi.



"AYKUT KOCAMAN İLE BAMBAŞKA BİR HAVAMIZ VAR"



Aykut Kocaman ile başka bir havaya büründüklerinin altını çizen Hasan Ali, "Aykut hoca ile daha önce çalışma imkanımız oldu. Umarım onun için de hayırlısı olur. Ben ilk günkü gibi ümitliyim. Ayku Hoca'nın bir felsefesi var. Bu ilk geldiği günden itibaren belli oldu. Kendi imajımı uzun süredir yaptırmak istiyordum zaten. Geçen sene ilk devre bir maç burnum tıkanmaya başlamıştı. Sürekli burun spreyleri ile oynuyordum. Son maçtan sonra ameliyat oldum ancak şu an durumum iyi. Belki 3-4 hafta maske ile oynamak zorunda kalabilirim" şeklinde konuştu.



"FENERBAHÇE İLE İKİ KEZ GÖRÜŞTÜM, İMZALADIM"



Fenerbahçe ile imza sürecini de anlatan Hasan Ali, "İmza sürecimde medyada yanlış bir algı vardı. Ben Fenerbahçe ile 2 kez görüştüm. Fenerbahçe kalmamı istedi ben de kaldım. Çok konuşmak istemiyorum bu konu hakkında. Beni istediler ben de kabul ettim, getrisi teferruat. Kendimle ilgili taraftarların önyargılı davrandığını düşünmüyorum. Ben sadece takımıma katkı sağlamak zorundayım, dönem dönem kötü performans sergileyebiliriz ancak elimden geleni yapıyorum. Tabii ki hatalar olacak. Bugüne kadar ne yaptıysam bundan sonra da onu yapacağım" ifadelerini kullandı.



DIRAR: "FENERBAHÇE'DE KUPALAR KAZANMAK İSTİYORUM"



Fenerbahçe'de başarılı olmak içine elinden gelen her şeyi yapacağını ifade eden Dirar, "Umarım Fenerbahçelileri hayal kırıklığına uğratmam. Umarım takıma katkı sağlayabilirim. İyi işler yapmak istiyorum. Fenerbahçe'ye kupalar kazanmak için geldim. Kariyerimin sonuna geliyorum ve futbolu burada bırakmak onlara benden güzel bir iz bırakmak için elimden gelen her şeyi yapacağım" dedi.



"HASAN ŞAŞ'IN STİLİNİ ÇOK BEĞENİYORDUM"



Türkiye'de Hasan Şaş'ın stilini beğendiğini vurgulayan Dirar, "Biz o gün karşımızda gerçekten iyi bir takım bulduk. Bireysel olarak bizden daha iyi bir taklım olduğunu biliyorduk Fenebrahçe'nin ama biz daha iyi oynadık ve kazanan taraf olduk. Futbol bir sonuç oyunudur ve biz sonucu aldık. Fenebrahçe turu ilk maçta kaybetmişti bence. Açıkçası ben bek oynamaayı tercih ediyorum. Defans pozisyonunda oynamayı, defans yapmayı seviyorum. Türkiye ligini takip ediyorum, geçmişte Hasan Şaş'ın stilini beğeniyordum" ifadelerini kullandı.



KAMENI'NİN AÇIKLAMALARI İSE ŞU ŞEKİLDE;



"Fenerbahçe gibi büyük bir kulübün içinde olmak çok güzel.. Hiç şüphe duymadım buraya gelirken, kimseye sormadım. Türkiye'nin en büyük kulübüne geldiğimi düşünüyorum. Fenerbahçe'nin dünyada da önemli bir yere sahip olduğunu biliyorum. Fenerbahçe forması altında kupalar kazanmak istiyorum. Ayrıca Mehmet Topal ve Volkan Demirel'e çok teşekkür ediyorum. Beni kollarını sonuna kadar açarak karşıladılar. Burada sıcak karşılandım. Bu durum benim adaptasyon sürecimi de kısa tutacaktır."



"TAKIMDA BİR ÇOK EFSANE VAR"



"Soyunma odasını Volkan gibi bir efsane ile paylaşmak büyük bir gurur. Oynamayı hepimiz istiyoruz. Amacımız takımımıza katkı sağlamak. Rekabet takımı ileri taşır. Fenerbahçe daha da büyür. Ben onun değerini ve bu takım için yaptıklarını çok iyi biliyorum. Volkan ile birbirimize her zaman yardımcı olacağız. Aynı şekilde genç kardeşlerimizle de ilgileneceğiz. Bu sabah onlarla çalışmaya başladım, ve aramızda iyi ilişkiler olacağını gördüm. Bu iyi bir şey"



"SAMUEL ETO'O'YA ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM"



"Samuel Eto'o'ya övgü dolu sözleri için çok teşekkür ederim. Benim buraya gelme amacım takıma yarar vermek. Pozitif düşünen bir insanımdır. Fenerbahçe'nin daha ileriye gitmesi için çalışacağım. Fenerbahçe'de birçok kupa kazanmak istiyorum. Uzun yıllar daha çok üzerine gelinen takımlarda forma giydim. Sürekli çok çalışmam gerekliydi. Ancak şimdi farklı ve büyük bir kulübe geldim. Yapacağımız çalışmaların daha büyük önemi olacak. Konsantre olmamız geliyor. Maçtan maça çıktığımızda konsantrasyonumuzu kaybetmemeliyiz"