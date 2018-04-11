  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Spor Medyası
  4. 11 Nisan 2018 15:00

Volkan Şen Beşiktaş'a mı gidiyor !

Konyaspor'un tecrübeli futbolcusu Volkan Şen hakkında Beşiktaş iddiaları gündeme bomba gibi düştü.

Volkan Şen Beşiktaş'a mı gidiyor !
A+ A-

Konyaspor'la sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Volkan için Beşiktaş'ın nabız yokladığı öğrenildi.

Gelecek sezon için ilk olarak Mertcan Çam'ı transfer eden siyah beyazlıların Volkan Şen'le de görüşme gerçekleştireceği belirtildi.

Kariyerindeki en büyük sıçramayı Bursaspor'da gerçekleştiren Volkan, 2009/2010 sezonunda yeşil beyazlı takımla Süper Lig şampiyonluğu yaşadı.  Trabzonspor ve Fenerbahçe'de de görev alan 30 yaşındaki tecrübeli oyuncu ligin ikinci yarısında Konyaspor'a transfer oldu. Volkan Şen Konyaspor formasıyla çıktığı 3 maçta; 1 gol, 1 asist kaydetti.

Ajansspor

volkan şen , konyaspor , beşiktaş
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM