Volkan Şen Beşiktaş'a mı gidiyor !

Konyaspor'la sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Volkan için Beşiktaş'ın nabız yokladığı öğrenildi.

Gelecek sezon için ilk olarak Mertcan Çam'ı transfer eden siyah beyazlıların Volkan Şen'le de görüşme gerçekleştireceği belirtildi.

Kariyerindeki en büyük sıçramayı Bursaspor'da gerçekleştiren Volkan, 2009/2010 sezonunda yeşil beyazlı takımla Süper Lig şampiyonluğu yaşadı. Trabzonspor ve Fenerbahçe'de de görev alan 30 yaşındaki tecrübeli oyuncu ligin ikinci yarısında Konyaspor'a transfer oldu. Volkan Şen Konyaspor formasıyla çıktığı 3 maçta; 1 gol, 1 asist kaydetti.