Warriors Beyaz Saray’ın davetine katılmayacak !

NBA’de sezonu şampiyon olarak noktalayan Golden State Warriors’da şampiyonluk kutlamalarının yanında diğer gündem maddesi Beyaz Saray’ın daveti. Geleneksel olarak ABD Başkanı, NBA şampiyonunu Beyaz Saray’a davet etmekte ancak bu kez durum farklı.

Göçmen politikaları ve ABD’nin azınlıklarına karşı tutumuyla eleştirilen Başkan Donald Trump’ın NBA yıldızları tarafından sevildiği söylenemez. Haliyle şampiyonluğun ardından tartışılmaya başlanan “Warriors Beyaz Saray’a gidecek mi” sorusu gündem oluşturdu. İngiliz The Independent’ın haberine göre Golden State Warriors kadrosu konuyla ilgili bir oylama yaptı ve oybirliğiyle Beyaz Saray’a gitmeme kararı alındı. The Independent’ın haberinin kaynağı bilinmezken sonucun bu şekilde olması bekleniyor.

Sezon içinde takımın koçu Steve Kerr Trump’ın vize kararını “Babası terör kurbanı biri olarak; insanlara yasak getirerek terörizmle savaşmayı denersek, korku yaratarak bu ülkenin prensiplerinden uzaklaşacağımızı düşünüyorum” sözleriyle eleştirmişti. Takımın yıldız isimlerinin de Eski Başkan Barack Obama ile yakın oldukları biliniyor. Ayrıca NFL şampiyonu New England Patriots da Beyaz Saray’ın davetini geri çevirmişti.

