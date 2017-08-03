Yasin Öztekin'in yeğeninden olay paylaşım

HABER3.COM - Uzun süredir koltuğu sallantıda olan Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Sarı kırmızılı ekibin futbolcusu Yasin Öztekin'in yeğeni Ümit Öztekin, Instagram hesabından "Tudor gitmiş hadi iyisiniz" yazılı bir görsel paylaştı.



Paylaşımın kısa sürede binlerce kişi tarafından paylaşılması ve sosyal medyada olay olmasının ardından Ümit Öztekin "Hesabım çalındı, ben atmadım" şeklinde bir paylaşım daha yaparak sosyal medya hesabını kapattı.



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