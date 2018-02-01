Yeni Kulüpler Birliği Başkanı Fikret Orman

Kulüpler Birliği Vakfı'nın Maslak'taki merkezinde gerçekleştirilen toplantı sona erdi.

2018 yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda Beşiktaş Başkanı Fikret Orman yeni başkan oldu.

Orman: 18 kulübün 17’sinin oyuyla başkan seçildi. Orman’ın yardımcılığını ise Evkur Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek ile Kayserispor Başkanı Erol Bedir yapacak. Öte yandan Kulüpler Birliği’nde 17 kulübün oyunu alan Fikret Orman’a sadece Fenerbahçe oy vermedi. Sarı lacivertliler çekimser oy kullandı.

İşte Fikret Orman'ın ilk sözleri:

Kulüpler Birliği Vakfı’nın yeni Başkanı Fikret Orman, “Elimizden geldiğince Türk sporuna hizmet etmeye gayret edeceğiz. Burada başkanlık seviyesinde toplantılara katılım önemli ama icraat anlamında iyi şeyler yapılırsa kulüplerden daha fazla destek alacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.