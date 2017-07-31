Yeni Malatyaspor otelde konaklayacak

Nurettin Soykan Tesisleri antrenman sahalarının yanında bulunan ve tamamlama işi Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen yeni tesiste çalışmaların devam etmesi nedeniyle takımın otelde konaklayacağı belirtildi. Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam'ın mevcut tesisin fiziki şartlarını uygun görmemesi nedeniyle tamamlama çalışmalarına başlanan yeni tesisin 2 aylık işinin bulunduğu ve yeni sezona yetişmeyeceği ifade edildi.

Tesis çalışmaları ve bakıma alınan antrenman sahalarının son durumu ile ilgili bilgi veren Kulüp Sportif Direktörü Ali Ravcı, “Yeni tesisimizin tamamlanması çalışmaları devam ediyor. Büyükşehir belediyemiz burada yoğun bir şekilde çalışıyor. Ancak görülen o ki tesis yeni sezona yetişmeyecek. Mevcut tesisimizin de fiziki şartları göz önünde bulundurulduğunda takımımızın konaklama sıkıntısı yaşamaması için yaklaşık 2 aylık bir süre boyunca otelde konaklamanın daha doğru olacağını düşündük. Takımımız Ankara'da düzenlenecek TSYD Kupası maçlarının ardından Malatya'ya döndüğünde, şehir merkezinde bir otelde konaklayacak. İnşallah yeni tesisimiz ve mevcut tesisimiz tamamlandığında Malatya gelecek yıllar adına önemli kazanımlar elde edecek. Mevcut antrenman sahamızın zeminiyle ilgili de bakım çalışmalarımız vardı. Gördüğümüz kadarıyla zemin yeni sezona hazır durumda” ifadelerini kullandı.

“4 futbolcuyu daha kadromuza katmayı planlıyoruz”

Ravcı, transfer çalışmaları hakkında da bilgi vererek, “Transferde anlaştığımız oyuncular var. Aly Cissokho'yu resmi imza için Türkiye'ye bekliyoruz. Tabi eksik olan mevkilere acilen transfer yapma durumunda olduğumuzun farkındayız. Bugüne kadar aldığımız 9 yeni isim var. Bu isimler de kaliteleriyle kendilerini kısa sürede ispatlayacak isimler diye düşünüyoruz. İnşallah lig başlamadan 4 futbolcuyu daha kadromuza katmayı planlıyoruz” diye konuştu.