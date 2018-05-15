Yıldırım Demirören'den Almanya'ya 'Erdoğan' yanıtı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören, Almanya Futbol Federasyonu (DFB) Başkanı Reinhard Grindel'in açıklamalarına cevap geldi.

DFB Başkanı, Türk asıllı Alman oyuncuların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelmesinden rahatsızlık duyan bir açıklama yapmıştı.



Grindel'in Twitter hesabının yanı sıra DFB'nin internet sitesinde de yer alan açıklamada şu ifadeler kullanılmıştı:



"DFB, göçmen kökenli oyuncuların özel durumlarına elbette saygı duyuyor. Ancak hem futbol hem de DFB'nin değerleri, Bay Erdoğan tarafından yeterince önemsenmiyor. Bu yüzden milli futbolcularımızın kendisinin seçim kampanyası için istismar edilmeleri hoş değil. İki oyuncumuz, bu eylemleriyle DFB'nin uyum çalışmalarına yardım etmedi."

DEMİRÖREN'DEN CEVAP GELDİ

Alman federasyonunun açıklamasına TFF Başkanı Yıldırım Demirören bugün cevap verdi. TFF'nin resmi internet sitesinden kendi imzası ile bir açıklama yapan Demirören, şunları söyledi:



"Almanya Futbol Federasyonu (DFB) başkanının, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan hakkında sosyal medya hesabı üzerinden yapmış olduğu karalayıcı açıklamaları derin üzüntüyle okudum.



DFB başkanının ifade ettiği düşünceler, hiçbir şekilde kabul edilemez.



Eski bir futbolcu olan Cumhurbaşkanımızın, tutkulu bir futbolsever olduğu ve Türkiye'de bu sporun gelişmesi için büyük katkılar yaptığı herkesçe çok iyi bilinen bir gerçektir.



Bu bağlamda, üçü de Türk asıllı Almanya doğumlu futbolcular olan, Alman Milli Takımı'nın oyuncuları Mesut Özil ve İlkay Gündoğan ile A Milli Takımımızın forveti Cenk Tosun ile görüşmesi son derece olağan bir durumdur.



Hangi milletten olursa olsun, bir ülkenin devlet başkanı tarafından görüşmeye davet edilen futbolcuların, bu çağrıya icabet etmesi çok normaldir.



Almanya Futbol Federasyonu başkanı örneğinden görüleceği üzere, futbola siyaset bulaştırmak korkunç bir hatadır. Türkiye Futbol Federasyonu, kendi adına, hiçbir şekilde böylesi bir davranış içinde bulunmayacak ve UEFA EURO 2024 adaylık oylamasının son anına kadar UEFA'nın çizdiği kurallar içinde mücadelesini sürdürecektir."