Yılmaz Vural Arda Turan’ı sopayla kovaladı

Yılmaz Vural maskesi takan tiyatrocu Bahtiyar Keskin, İzlanda maçında oyundan çıkarken gülen Arda Turan’ın maskesini takan kişiyi elinde sopayla sokak sokak kovaladı.



Daha önce Canan Karatay’ı "bal zararlı" dediği için arı kıyafeti giyerek protesto eden Bursalı tiyatro sanatçısı Bahtiyar Keskin, bu defa Türkiye Milli Takımı’nın 3-0 yenildiği İzlanda maçında oyundan çıkarken gülen Arda Turan’a tepki gösterdi. Yüzüne Yılmaz Vural’ın resminin bulunduğu maskeyi katan Keskin, Bursa sokaklarında Arda Turan’ın maskesini takan kişiyi kovaladı. Bursalılar, Arda Turan’ı kovalayan Keskin’e destek vererek, tezahürat yaptı.



Ampüte Milli Takımı’nın yüreğini ortaya koyarak Avrupa şampiyonu olduğunu ifade eden Bahtiyar Keskin, "Milli takımın 3-0 yenildiği İzlanda maçında oyundan çıkan Arda Turan taraftarlara sırıtıyor. Ben bir Türk olarak bu durumu protesto ettim. Arda Turan’ı Bursa sokaklarında Yılmaz Vural olarak kovaladım. Ben milli takımda futbolcuların yüreklerini ortaya koyarak oynamalarını istiyorum. Biz milli takımdan başarı bekliyoruz. İnşallah milli takımımız bundan sonraki maçlarını kazanır" dedi.