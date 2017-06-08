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  4. 08 Haziran 2017 17:27

Yılmaz Vural babasını toprağa verdi

Yılmaz Vural’ın babası Nurettin Vural, son yolculuğuna uğurlandı.

Yılmaz Vural babasını toprağa verdi
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Bir süredir bir hastanede tedavi gören Göztepe Teknik Direktörü Yılmaz Vural'ın babası Nurettin Vural, Ataşehir Mimar Sinan Camii'nde son yolculuğuna uğurlandı.

Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazında Yılmaz Vural ve ailesini sevenleri yalnız bırakmadı. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Eski TFF Başkanı Haluk Ulusoy, Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, Fenerbahçe'nin yeni Teknik Direktörü Aykut Kocaman, İbrahim Üzülmez, Rüştü Reçber, Ümit Özat, Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, sinema oyuncusu Rıza Kocaoğlu da Yılmaz Vural'ın babasının cenazesinde yer alan isimlerdi.

Cenaze namazının ardından Nurettin Vural'ın naaşı İzmit Büyük Darbent Tatar Nusretiye Köyü kabristanına defnedilmek üzere yola çıkarıldı.

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