Yılmaz Vural geri dönüyor ! İşte yeni takımı...

Spor Toto 1. Lig'de istediği sonuçları alamayarak 16. sıraya gerileyen Eskişehirspor, maddi imkansızlıkların yanında sportif başarı da elde edemiyor.

Son olarak dün Balıkesirspor'a evinde 3-1 yenilen Es-Es, son 4 maçından puan alamamış oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında istifasını vereceğini söyleyen Eskişehirspor Teknik Direktörü Yücel İldiz, son olarak Eskişehirspor Başkanı Halil Ünal ile görüşme yapacağını dile getirdi. Eğer Yücel İldiz bu görüşme sırasında istifa ederse, Eskişehirspor Yılmaz Vural ile anlaşacak.

SIR VERMEDİ



Yılmaz Vural şu ana kadar Eskişehirspor'un kendisi ile irtibata geçmediğini dile getirse de kırmızı siyahlıların hedefinde olduğu öğrenildi. Halen takımın bir teknik direktörünün bulunduğuna işaret eden tecrübeli çalıştırıcı, ortaya çıkan iddialardan yeni haberdar olduğunu ifade etti.