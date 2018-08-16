Yok artık Kobe Bryant ! 4 buçuk yılda...

Los Angeles Lakers’ın efsane basketbolcusu Kobe Bryant, parkelerde gösterdiği inanılmaz başarıyı iş dünyasında da sürdürecek gibi görünüyor. 2016 yılında aktif basketbolculuk kariyerinden emekliliğe ayrılan Kobe Bryant, şirket sahibi olarak servetini katlamaya devam ediyor.

Basketbolu bırakma kararından iki yıl önce, 2014 yılının Mart ayında Kobe Bryant, 6 milyon dolara BodyArmor isimli içecek şirketini kurdu. Piyasaya iyi bir giriş yapan enerji içeceği BodyArmor, Coca Cola’nın dikkatini çekti. Tam 4.5 yıl sonra Coca Cola, BodyArmor markasının azınlık hissesini satın aldığını duyurdu. Bu satış, Kobe Bryant’ın şirketinin değerini 4.5 yılda 6 milyon dolardan 200 milyon dolara yükseltti. Böylece şirketin değeri kısa sürede 30 kattan fazla değerlendi. Kobe Bryant böylece 15 sezon NBA’de oynayarak kazandığı parayı sadece 4.5 yılda kasasına koymuş oldu.

Basketbolculuk kariyerinde efsaneler arasında gösterilen Kobe Bryant’ın, bu ticari zeka ile iş dünyasında da adından söz ettirecek gibi görünüyor.