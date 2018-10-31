Yolanthe Cabau'dan banyo paylaşımı !

Galatasaray’ın eski futbolcularından Wesley Sneijder’in eşi Yolanthe Cabau, sosyal medya hesabıdan küçük oğlu Xess Xava Sneijder ile banyo pozlarını paylaştı.

OĞLUYLA BANYO HALLERİNİ PAYLAŞTI

Sosyal medyadan yaptığı her paylaşım binlerce beğeni alan Galatasaray’ın eski futbolcusu Wesley Sneijder’in eşi, son paylaşımıyla yine adından söz ettirdi. Yolanthe Cabau, son olarak oğlu Xess Xava Sneijder ile banyoda yaparken çektirdiği fotoğrafları paylaştı.

BİNLERCE YORUM VE BEĞENİ YAĞDI

Cabau’nun oğluyla yaptığı banyo paylaşımı kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı.