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  4. 20 Temmuz 2017 21:23

Yusuf Erdoğan'dan Beşiktaş'a kötü haber

Trabzonspor Kulübü, Yusuf Erdoğan´ın transferi konusunda bir süredir görüştüğü Beşiktaş ile anlaşamadı.

Yusuf Erdoğan'dan Beşiktaş'a kötü haber
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Yusuf Erdoğan´ın transferi için Beşiktaş´ın kiralama ile çok düşük bedellerle satın alma teklifleri yaptığı, bordo mavili yönetimin ise bu tekliflere olumsuz yanıt verdiği belirtildi.

Yönetimin de Beşiktaş ile yapılan görüşmelerden sonuç alınamaması nedeniyle teknik direktör Ersun Yanal ile bir görüşme yaptığı ve Yanal´ın da Yusuf Erdoğan´ın takımda kalabileceği yönünde görüş bildirdiği ifade edildi.

Yusuf Erdoğan için kulübe teklifler gelmesi durumunda ise yönetimin değerlendirmeye alabileceği kaydedildi.

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