Yusuf Erdoğan'ın babası isyan etti !

Baba Erdoğan, "Oğlumu kurban ediyorlar " diyerek adeta sitem etti.

Yusuf'tan habersiz bir şekilde açıklama yapma ihtiyacı duyduğunu söyleyen ve bunun için Karadeniz gazetesini seçen baba Erdoğan, "Bir çocuğu annesinden, babasından ayırdığınızda nasıl üzülürse Yusuf da Trabzon'dan ayrılacağını düşündüğü için öyle üzülüyor" dedi.

Dursun Erdoğan, şunları söyledi:

"PARA İÇİN GİTTİ DEMESİNLER"

"Yusuf'un son iki maçta kadroya alınmamasının tek izahı var: Yusuf, Trabzonspor'da saf dışı bırakılıyor, gönderilmeye çalışılıyor. Yarın Yusuf Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray veya yurt dışına gittiği zaman seyircinin 'para için gitti' diyerek küfretmesini istemem. Yusuf kurban edildi. Para veya başka bir kulüp için gitmiyor. Yusuf'un değeri düşürülmeye çalışılıyor. Yusuf saf dışı bırakıldı..' Oynamaya çalıştığı dönemlerde bile oynatılmadı. Bizim üzüntümüz bu başka bir şey değil.

"BİR TEK KALEDE OYNAMADI"

Ben yıllarca Trabzon'da görev yaptım. Biz Trabzon'u benimsedik, Trabzonsporlu olduk, Trabzon'da kendimize geldik. Devam etmek istiyorduk ama burada oyunlar oynanıyor, Yusuf'u geçmişte Lazio, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasarayistedi ama ben Trabzonspor'da oynuyor diye izin vermedim. Şu an kulüpten en az parayı alan Yusuf'tur. En çok mücadele eden de Yusuf'tur. Bundan önceki dönemlerde birçok oyuncuyu getirdiler Yusuf'u kesmek için ama başaramadılar, hep Yusuf oynadı. Orta sahada oynadı, sağ açıkta oynadı, sol bekte oynadı, sol açıkta oynadı, yeri geldi forvet oynadı, bir tek kalede oynamadı.

"YANAL ÇOK UĞRAŞTI AMA..."

Biz Trabzonspor ile hiç para konuşmadık. Kendileri ne demişse onu yaptık. Bizim tek hayalimiz Trabzon'da kalması ve burada top oynamasıydı. En son dönemde bazı olaylar yaşandı ve ayrılmayı düşündü oğlum. Ama Ersun hoca geldi, Yusuf un gitmemesi için çok uğraştı. 'Seni bırakmam, sen benim evladımsın' dedi. Ö zaman milyon Eurolara transfer yapacaktı ama sırf top oynamak içini Trabzon'da kaldı. Sezona da iyi motive olmuştu, ilk yarıdaki performansı da ortada zaten."