Yusuf Şimşek'ten Arda Turan yorumu

Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın eski yıldızı Yusuf Şimşek, Arda Turan’ın Berkay ile yaşadığı kavga sonrası yaşananlar hakkında konuştu. Önce kavga ettiği ardından da hastaneye silahla gittiği olay uzun süre Türkiye gündeminden düşmeyen Arda Turan’ın kazanılması gerektiğini savunan Yusuf Şimşek, Radyospor’a çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Arda Turan’ın Berkay ile kavgası ve hastanede yaşananları yorumlayan Yusuf Şimşek “Geçmişte yaşanan olaylar Arda Turan’ın kafasında yer etmiş olabilir. Çünkü Caner Erkin ve Arda Turan çok samimi arkadaşlar… Taciz olayı varsa eğer çok yanlış… Arda Turan’ı kaybetmememiz lazım, Arda Turan’ı kazanmalıyız. Yaptığı çok büyük hata fakat bu hatayla onu bitirmemeliyiz. İki taraf için de üzücü… Keşke bu olaylar yaşanmasaydı” ifadelerini kullandı.

Trabzonsporı’un genç yıldızı adaşı Yusuf Yazıcı ile ilgili konuşan de Yusuf Şimşek “Yusuf Yazıcı bence Avrupa’dan teklif varsa Trabzonspor’dan gitmeli. Artık zamanı geldi. Yusuf için İspanya Ligi daha uygun… İspanya Ligi yumuşak oyunculara daha açık… İngiltere ve Fransa Ligleri gibi sert değil” dedi. Türkiye A Milli Futbol Takımı’nda Mircea Lucescu’nun geleceği hakkındaki düşüncelerini aktaran Yusuf Şimşek “Mircea Lucescu şu anda gitsin diyemem. Son maçta genç futbolcularımız çok iyi mücadele etti. Şu anda Mircea Lucescu’yla devam edilmeli fakat Aykut Kocaman gelecekse daha iyi bir tercih olur. Düşüncem değişir, gidebilir” şeklinde konuştu.