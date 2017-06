Yusuf Yazıcı'dan 50. yıl açıklaması

2016-17 sezonunda A takım formasıyla 22 maçta 6 gol ve 10 asistlik performans ortaya koyan Yusuf Yazıcı, bordo-mavili kulübün dergisindeki röportajında 8 yaşında Trabzonspor’a seçildiğini anlattı ve şu ifadeleri kullandı:

“Pelitli Mahallesi’nde oturuyorduk. Öğrenim gördüğüm Ayfer Karakullukçu İlköğretim Okulu’nda, oyuncu seçmeleri yapılıyordu. Antrenörler Salim Doğan ve Salih Tekke’ydi. Seçmelerde maç başlar başlamaz santradan kaleye gittim ve gol attım. 20 saniye geçmişti, belki daha da az. Golü atar atmaz Salih hoca beni dışarıya çıkardı. Seçilemediğimi düşünerek, ‘Niye beni çıkardın?’ gibisinden ağlamaya başladım. Daha sonra hocam, ‘Oğlum seçildin, ne istiyorsun?’ dedi. Onu duyduğumda büyük bir mutluluk yaşadım. O şekilde Trabzonspor’a katılmış oldum.”

‘UZUN YOLUN BAŞINDAYIM’

Eksiklerinin farkında olduğunu ve şu anda yolun başında olduğunu kaydeden genç oyuncu, şöyle devam etti:

“Hala kendimi altyapıdaki Yusuf Yazıcı gibi görüyorum. İçimde inanılmaz bir futbol açlığı var. Şu anda uzun bir yolun en başındayım. Bu yol zorlu bir yol. Çalışmayı çok seven bir yapım var ve artan bir tempoyla çalışmaya devam ediyorum. Eksiklerimin farkındayım. Sadece saha içi değil, saha dışı çalışmalar da yapıyorum. Zihinsel dayanıklılık da son derece önemli. Eksiklerimi tamamlamak için zamanım ve enerjim var. Karşılaşabileceğim olası tehditlerin farkındayım. Zorluklarla karşılaştığım anda baş edebilmem için hazır ve güçlü olmalıyım.”

‘MAÇLARDA ASLA HEYECANLANMAM’

Maçlarda üzerinde baskı hissetmediğini anlatan Yusuf Yazıcı, şöyle devam etti;

“Maçta asla heyecanlanmam. Arkadaşlarım, `Birçok yıldız futbolcuyla oynuyorsun. Çok heyecanlı olmalı´ diye soruyorlar. Ama ben asla o düşünceye kapılmıyorum. Neticede onlar da insan. Bu şehir bana güç veriyor. Bu şehire karşı sorumluluğum olduğunu düşünüyorum. Bana emek veren hocalarıma, destek olan taraftarlarımıza, bizden sonra bu formayı terletecek şu anda altyapıda mücadele eden kardeşlerimize karşı sorumluluğum var.”

‘HAYALİM FUTBOLCU OLMAKTI’

Tek aşkının her zaman futbol topu olduğunu ifade eden 20 yaşındaki genç futbolcu, bu konuda da şunları söyledi:

“Hayalim futbolcu olmaktı ve bu yolda herhangi bir unsurun beni olumsuz etkilemesini veya ilgimi dağıtmasını istemiyordum. Futbolda sadece iyi fizik yeterli olmuyor. Ayrıca psikolojik anlamda da iyi durumda olmanız gerekiyor. Bu nedenle profesyonel destek alıyorum. Yaşam koçu ve psikologla görüşüyorum. Ayrıca ailemin desteği var. KTÜ Beden Eğitimi Bölümü’nde de öğrenimime devam ediyorum.”

‘AĞABEYLERİMDEN BÜYÜK DESTEK GÖRÜYORUM’

Takımda özellikle Olcay Şahan ve kaptan Onur Kıvrak´tan destek gördüğünü dile getiren Yusuf, “Olcay ağabeyin bana inanılmaz bir katkısı var. Kaptanımızdan da büyük destek görüyorum; ama genelde Olcay ağabeyin yanındayım. Sanki Allah tarafından gönderildi. Tecrübelerini aktarıyor, beni olumlu anlamda motive ediyor. Altyapıda oynadığım dönemde kaptanımız Onur ağabeyle seremoniye çıkmıştım. Şimdi takım arkadaşıyız. İnanılmaz bir duygu. Bunu yapabildiğim için kendimle gurur duyuyorum” dedi.

‘ERSUN HOCA İLE ÇALIŞTIĞIM İÇİN ŞANSLIYIM’

Teknik Direktör Ersun Yanal’ın kendisine güvendiğini belirten genç oyuncu, “Ersun hoca bana güveniyor. Futbolun gereklerini anlatıyor. Oyunun iki yönünü de oynayabilmem için eğitim veriyor. Eksiklerimi gidermem için büyük çaba harcıyor. Onunla çalıştığım için kendimi şanslı hissediyorum. Doğduğum, büyüdüğüm ve ait olduğum yerdeyim. Bu formanın hayalini kuran biri olarak şu an son derece gururluyum. Taraftarımızın takım olarak bizden ve kişisel olarak benden ne beklediğini biliyorum. Her geçen gün Trabzonspor’u istenen noktaya taşımak adına mesafe kat ediyoruz. Daha iyi olacağız” ifadelerini kullandı.

‘ORTA SAHA BENİM İÇİN EN İDEALİ’

Futbola sol açık oynayarak başladığını söyleyen Yusuf Yazıcı, şöyle devam etti:

“Futbola sol açık olarak başladım ancak orta sahada oynamak istiyordum. Altyapıdaki hocam Mutlu Dervişoğlu bir gün yanıma geldi, `Orta sahada mı oynamak istiyorsun?´ diye sordu. Sanki Allah söyletti. Çünkü bu isteğimi bir türlü söyleyemiyordum. Ben her zaman topla oynamayı çok istiyordum. Bunu sol açık mevkiinde yapmanız çok zor. Şu anki pozisyonum benim için ideal olanı.

Takımın ve kendi hedefleriyle ilgili de açıklamalarda bulunan orta saha oyuncusu, “Gelecek sezon kulübümüzün 50´nci yılı. Şampiyonluk istiyoruz. Bunu başarabiliriz. Hedeflerim konusunda çok fazla konuşmayı sevmiyorum. Kısa vadede bu formanın hakkını vermek, şampiyonluk yaşamak, elde edilecek başarılarda pay sahibi olmak istiyorum. Uzun vadede Avrupa´da oynamak isterim tabii ki. Ancak şunu söyleyeyim şu anda sadece yapmam gereken işe odaklanmış durumdayım” diye konuştu.

‘YENİ YUSUF’LAR GELECEK’

Takımdaki diğer genç oyuncular Abdülkadir ile Furkan ve altyapı ile ilgili de açıklamalarda bulunan Yusuf Yazıcı, “İkisi de kardeşim gibi. Furkan’la birlikte çok zaman geçiyoruz. Aynı okulda okuduk. Birlikte şampiyonluk yaşadık. Abdülkadir’e ‘Benden beş kat daha iyisin. Büyük oyuncu olacaksın. Sadece inan ve çalış’ diyorum. İnanılmaz bir futbolcu. Oynamaya başladığında ülkede en çok konuşulan futbolcu olacak diye düşünüyorum. Sahada her an her şeyi yapabilecek bir yeteneği var. Benim A takıma çıkmam geriden gelenlerin ümitlerinin artmasını sağladı. Çok iyi bir potansiyel var. Yeni Yusuf’ların geleceğini düşünüyorum” diyerek açıklamalarını noktaladı.