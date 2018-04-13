Zafer sevinci pahalıya patladı !

Şampiyonlar Ligi'nde Roma'nın Barcelona'yı 3-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından İtalya kulübün başkanı James Pallotta, tarihi çeşme ve süs havuzlarına girmenin yasak olduğu Roma'da yaptığı sevinç gösterisi sebebiyle cezaya çarptırıldı.

Pallotta coşkulu taratfarların tezahüratları eşliğinde, meydandaki tarihi Fontana dei Leoni isimli süs havuzuna daldı.

Süs havuzundaki kutlaması tepki çeken James Pallotta, bunun üzerine Roma Belediye Başkanı Virginia Raggi ile görüştü ve özür diledi.

CEZA VE BAĞIŞ

Roma Başkanı Pallotta, 450 bin euroluk cezayı ödedi ve çeşmenin tamiri için de toplan 230 bin euro bağış yaptı.