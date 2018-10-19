Zaza Enden tutuklandı !

Fenerbahçe ve milli takımın eski oyuncularından Basketbolcu Zaza Enden, geçtiğimiz hafta düzenlenen bir operasyonda gözaltına aldı.
Gürcü asıllı eski basketçinin suç örgütü Antalya'da suç örgütü üyeliği sebebiyle araması olduğu öğrenildi. Bunun üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü harekete geçti.
Yapılan aramalarda ünlü basketbolcunun Rize'de olduğu belirlendi. Enden düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Enden işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.