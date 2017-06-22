Cengiz Ünder Süper Lig'in en iyi 11'ini belirledi !
UEFA Avrupa'nın en başarılı 30 kulübü açıkladı !
Oğuzhan Özyakup’a Marsilya da talip
Bayan futbolcu hakemi taşla kovaladı !
Bayan futbolcu hakemi taşla kovaladı !
Oscar'a verilen ceza şok gerçeği ortaya çıkardı
Oscar'a verilen ceza şok gerçeği ortaya çıkardı
Diego Costa yuvaya dönüyor
Diego Costa yuvaya dönüyor
Beşiktaş'tan sürpriz transfer hamlesi !
Beşiktaş'tan sürpriz transfer hamlesi !
Galatasaray'dan ayrıldığını resmen açıkladı !
Galatasaray'dan ayrıldığını resmen açıkladı !
Galatasaray'dan bomba transfer !
Galatasaray'dan bomba transfer !
Dani Alves, dünya devine gidiyor !
Dani Alves, dünya devine gidiyor !
Diego Costa bombası patladı ! Anlaşma sağlandı...
Diego Costa bombası patladı ! Anlaşma sağlandı...
  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Spor Medyası
  4. 22 Haziran 2017 21:31

Zeki Yavru isyan etti: Hakkımı helal etmiyorum

Zeki Yavru, Trabzonspor'la yollarını ayırdıktan sonra ilk kez konuştu.

Zeki Yavru isyan etti: Hakkımı helal etmiyorum
A+ A-

Trabzonspor’la sözleşmesini karşılıklı olarak fesheden ve 350 bin TL tutarındaki alacağından feragat eden Zeki Yavru, Lig Radyo’nun Mixed Zone adlı programında soruları yanıtladı.

Sezonu değerlendiren 25 yaşındaki genç futbolcu ayrılmayı kendisinin istediğini belirtti ve “Ayrılmayı istemek benim talebimdi en başında. Ancak kulübümüz de buna sıcak bakıyorlarmış demek ki hemen gerçekleşti ayrılık. Sorun değil. Talebimi söyledim, karşılığında da kabul gördü ve güzel bir şekilde ayrıldık, biraz benim açımdan maddi anlamda zararıma oldu tabii” diye konuştu.

‘Hakkımı helal etmiyorum’

Konyaspor’la anlaşma yolunda olduğu bilinen sağ bek konuşmasına devam ederken kendisine haksızlık yapanlara tepki gösterdi. Zeki Yavru şu ifadeleri kullandı:

“Biz Trabzonlu oyuncular olarak karakterimiz hırsımız ve mücadelemiz ön planda hep. 90 dakika boyunca sahada en fazla bunu biz veriyoruz. Ancak sadece bizim için geçerli değil. Kıymet bilinmemesi çok eskiye dayanan bir şey. Geçmişte bizim abilerimize yapılanlar bize de yapıldı. Sorun değil, biz bunlarla başa çıkmayı başardık. Bizi seven kadar sevmeyen de olacak. Herkes herkesi sevemiyor sonuçta. Mücadele ettik bunlarla. Bizi destekleyenlerden Allah razı olsun. Ama ben kendi adıma konuşayım. Haksız yere bu tepkiyi gösterenlere ve beni haksızlığa uğratanlara zaten hakkımı helal etmeyeceğim.”

2012-2013 sezonundan bu yana A Takım'da forma giyen 25 yaşındaki savunmacı geçen sezon 23 maçta forma giymiş bir de asist kaydetmişti. Zeki'nin en verimli sezonunu ise 2015-2016 sezonu olurken genç savunmacı o sezon 36 maça çıkmış, 4 gole 1 de asiste imza atmıştı.

zeki yavru , son dakika trabzonspor haberleri , trabzonspor haberleri , trabzonspor