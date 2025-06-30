Spor spikeri Sabri Ugan hayatını kaybetti

Yaklaşık 3 aydır kanser tedavisi gören ünlü spor spikeri Sabri Ugan tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Türkiye’de Şampiyonlar Ligi maçlarının unutulmaz seslerinden biri olarak hafızalara kazınan Türk spor medyasının tanınan ismi Sabri Ugan yaklaşık 3 aydır kanser tedavisi görüyordu.

Beyin damarlarındaki tıkanıklık nedeniyle yoğun bakıma alınan Sabri Ugan'ın entübe edildiği öğrenilmişti.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla 3 aydır kanser tedavisi gördüğünü belirten Sabri Ugan, geçen hafta pazar günü yoğun bakıma alınmış, çarşamba günü ise entübe edilmişti. Bir süredir yaşam savaşı veren 62 yaşındaki ünlü spor spikeri bugün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.