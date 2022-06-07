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Spor Toto ve İddaa’ya da zam

Spor Toto ve İddaa’ya da zam

Spor Toto ve İddaa, 7 Haziran itibarıyla minimum bahis tutarının 10 Türk Lirası olarak zamlanacağını açıkladı.

Spor Toto ve iddaa, 7 Haziran’dan itibaren kuponlarda kullanılacak bahis tutarının 10 TL olacağını duyurdu. Minimum bahis tutarı İddaa’da uzun bir süredir 3 TL olarak kalmıştı. Minimum bahis tutarının 3 TL’den 10 TL’ye çıkartılması sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.

Etiketler spor toto iddaaa zam
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