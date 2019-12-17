Spor yorumcusu Haldun Domaç canlı yayında fenalaştı

Moderatör Hakan Gündoğar, A Spor'da yayınlanan program sırasında vücut kontrolünü kaybetmeye başlayan Haldun Domaç için hemen reklam arası istedi ve ilk müdahaleyi yaptı.

Üzücü olay sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan Hakan Gündoğar, Haldun Domaç'ın ani bir tansiyon düşmesi problemi yaşadığını ve durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Haldun Domaç, 20 Ağustos’taki bir yayında bayılmış ve apar topar hastaneye kaldırılmıştı. Domaç ciddi bir bulguya rastlanmadığı için ekranlara dönmüştü.





