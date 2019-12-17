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  3. 17 Aralık 2019 11:26

Spor yorumcusu Haldun Domaç canlı yayında fenalaştı

A Spor'un ünlü spor yorumcusu Haldun Domaç canlı yayın sırasında fenalaşarak sevenlerini korkuttu. Moderatör Hakan Gündoğar, hemen ara istedi. O anlar canlı yayına yansıdı.

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Moderatör Hakan Gündoğar, A Spor'da yayınlanan program sırasında vücut kontrolünü kaybetmeye başlayan Haldun Domaç için hemen reklam arası istedi ve ilk müdahaleyi yaptı.

Üzücü olay sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan Hakan Gündoğar, Haldun Domaç'ın ani bir tansiyon düşmesi problemi yaşadığını ve durumunun iyi olduğunu açıkladı.

 Haldun Domaç, 20 Ağustos’taki bir yayında bayılmış ve apar topar hastaneye kaldırılmıştı. Domaç ciddi bir bulguya rastlanmadığı için ekranlara dönmüştü.


 
 

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