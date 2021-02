Super Bowl heyecanı canlı yayınla S Sport2 ve S Sport Plus'ta

Bu yıl 55.si gerçekleşecek olan “Super Bowl” Türkiye’den canlı olarak izlenebilecek. Etkinlik, 7 Şubat pazarı pazartesiye bağlayan gece (8 Şubat) saat 02:00’da S Sport2 ekranlarından ve S Sport Plus uygulaması üzerinden canlı olarak yayınlanacak. S Sport Plus kullanıcıları etkinliği Türkçe ve İngilizce dil seçeneğiyle izleyebilecek.

Milyonlarca sporseveri ekran başına toplayan dev organizasyonda NFC konferans şampiyonu Tampa Bay Buccaneers ile AFC konferans şampiyonu Kansas City Chiefs karşılaşıyor. Karşılaşmanın kazananı Vince Lombardi şampiyonluk kupasının sahibi olacak. Dev etkinliğin devre arasında ise Kanadalı şarkıcı The Weekend muhteşem bir şovla izleyicilerin karşısında olacak. Gözler Pazartesi günü S Sport2 ve S Sport Plus’ta yayınlanacak Super Bowl’a çevrilirken S Sport Plus süper organizasyonun tutkunları için özel bir kampanya başlattı.

NFL Super Bowl’a Özel Kampanya: S Sport Plus İlk Ay 9,99’a

Dünyanın ilgiyle beklediği müthiş organizasyonu izlemek isteyen sporseverler, NFL kampanya koduyla www.ssportplus.com üzerinden S Sport Plus aylık pakete 17,99 yerine ilk ay sadece 9,99’a sahip olabiliyor. Super Bowl’un yanı sıra Premier Lig, La Liga, NBA, Bundesliga, UFC ve dünyanın önde gelen pek çok spor organizasyonunu S Sport Plus’tan canlı ya da tekrar izle seçenekleriyle izleyebilme fırsatına sahip olabiliyor. Kullanıcılar S Sport Plus’ın Türkçe ve İngilizce dil seçenekleri ile yayınladığı NFL’i; maç öncesi özel şovlar, devre arası gösterileri de maçla birlikte S Sport Plus’ın çoklu ekran teknolojisi ile ister cepten, ister tabletten, ister televizyondan izleyebiliyor.

Muhteşem Şovlar Seyirciyi Coşturacak…

Nefes kesen maçlarıyla olduğu kadar devre arası gösterileriyle de milyonları heyecanlandıran Super Bowl; müthiş bir gösteri hazırlığında. 2020 yılında Shakira ve Jennifer Lopez’in hayranlık uyandıran performansını sporseverlerle buluşturan Half Time Show’da bu yıl “The Weeknd” sahne alacak. The Weeknd 2010’lu yıllarda tanınmaya başladı ve “Blinding Lights”, “Starboy” ve “Earned It” parçalarıyla büyük beğeni topladı. 2015 yılında yayınladığı “Beauty Behind the Madness” albümü 2018 Grammy Ödülleri gecesinde “Yılın En İyi Progressive R&B Albümü Grammy Ödülü”nü almıştı.

Chiefs Şampiyonluk Unvanını Koruyabilecek mi?

Sezonun beklenen Super Bowl adayı Kansas City Chiefs; şu ana kadar 2 Super Bowl şampiyonluğunu elinde bulunduruyor. Takım ilk şampiyonluğunu 1969 yılında, ikincisini ise 2020 yılında kazandı ve 55. Super Bowl’a son şampiyon unvanıyla çıkıyor. Chiefs’in yıldız oyuncusu Patrick Mahomes NFL’de dördüncü sezonunu geçirmesine rağmen şimdiden üç AFC konferans finali ve iki Super Bowl gördü. Geçtiğimiz yıl ilk Super Bowl yüzüğünü takan 25 yaşındaki oyuncu Tom Brady’nin mirası için çok büyük tehdit oluşturuyor.

Merakla Beklenen Buluşma: Tom Brady vs Patrick Mahomes

Sezonun flaş takımı ise Tampa Bay Buccaneers oldu. Tom Brady’nin sezon başında takıma katılmasıyla Super Bowl’da adı anılmaya başlayan Tampa Bay Buccaneers tarihinde ilk kez Super Bowl’a 2002 yılında çıkmaya hak kazandı. Hakkını iyi kullanan Tampa Bay Buccaneers maçı kazanarak takımın ilk ve tek şampiyonluğunu elde etti. Tom Brady Pazartesi günü 10. Super Bowl’una yedinci yüzüğünü kazanmak için çıkacak. Tom Brady ve Patrick Mahomes’in karşı karşıya gelmesi NFL severler tarafından merakla bekleniyor.