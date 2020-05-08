Süper Lig ve 1. Lig’in maç yayınları için Saran sürprizi!

Türkiye koronavirüs tedbirlerini yavaş yavaş esneterek normalleşmeye hazırlanırken, Spor Toto Süper Lig'in de başlayacağı tarih belli oldu.

TFF Başkanı Nihat Özdemir, liglerin Haziran ayında başlayacağını açıklamıştı. Ancak yaşanan koronavirüs sürecinde kulislerde dikkat çeken bir iddia da dolaşmaya başladı.

İddialara göre "yayıncı kuruluşun Türkiye’den çekilme ihtimalinin kuvvetlendiği" belirtildi. Böyle bir durumda erkene çekilecek yayın ihalesi için ise Türkiye'nin önde gelen iş insanlarından Sadettin Saran'ın sahibi olduğu Saran Group öne çıkıyor.

Her ne kadar Demirören Medya D-Smart ile yayın haklarına talip olsa da kulislerden edinilen bilgilere göre Kulüpler Birliği'nin Saran'dan yana olduğu öğrenildi.

İşte konuyu bugün köşesine taşıyan Cumhuriyet gazetesi yazarı Jale Özgentürk'ün yazısından dikkat çeken ayrıntılar:

Bilindiği gibi Digitürk 2016 yılında Katarlı ünlü işadamı Nasser el Khelaifi’nin şirketi beIN Sports’a yaklaşık 1 milyar dolara satılmıştı. Ancak yayıncı kuruluş ile futbol dünyası arasında sular hiç durulmadı. Şimdi kulislerden aldığım bilgileri sizlere aktarmak istiyorum.

Yaklaşık 1 yıl önce yayıncı kuruluş beIN Sports’un Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) başvurarak, “Türkiye’de para kazanamıyoruz, kulüplerden indirim istiyoruz” talebiyle bir kavga yaşanmıştı. Şimdi iddialara göre sona yaklaşıldı.

Yayıncı kuruluşun sezon içerisinde maç görüntülerini paylaşan kulüplerden yüksek telif ücreti talep etmesi, mart ayında kulüplere ödeme yapmaması ve son olarak da yine indirim talep etmesi bardağı taşırdı.

SONRASI NE OLACAK?

TFF Başkanı Nihat Özdemir de yayıncı kuruluşun bu dönemde ekonomik açıdan zorlandığını, kendilerinin de hazırlık yaptığını açıklamasıyla Katarlı beIN Sports’un sezon sonu ya da bir yıl sonra Türkiye’den çekileceğine artık kesin gözüyle bakılıyor.

Yayıncı kuruluşun Türkiye’den çekilme ihtimalinin kuvvetlenmesi ise sonrası için bir yarış başlatmış durumda. Yeni bir yayın ihalesi yapılması gündemde. Burada da 2 kuruluş dikkat çekiyor. Birisi Demirören Holding’e bağlı D-Smart diğeri ise yıllardır spor içeriği pazarının önemli bir temsilcisi Saran Holding. Yine anlatılanlara göre futbol taraftarları ve Kulüpler Birliği, Yıldırım Demirören’in sahibi olduğu D-Smart’ın bu ihaleyi almasına sıcak bakmıyor.

Özellikle Kulüpler Birliği üyeleri futboldaki mevcut ekonomik şartlara Demirören’in neden olduğunu düşünüyor. Bu iddiaları dile getirenler gerekçe olarak da “Çünkü son yayın ihalesi Demirören başkanlığında gerçekleşmiş ve sadece maçların yayın hakkı değil, ligin isim hakkı, ligin sosyal medya hesapları ve uygulama hakları da Katarlılara ücretsiz verilmişti” hatırlatmasını yapıyor.

TFF YURTDIŞINDAKİ ÖRNEKLERİ İNCELİYOR

D-Smart ve yeni aday Saran Holding şimdiden yayın için hazır olduğunu ilan ederken Türkiye Futbol Federasyonu’nun da yeni ihale için çalışmalara başladığı belirtiliyor. Aldığım bilgilere göre özellikle TFF Başkanı Nihat Özdemir, bazı sektör uzmanlarına danışarak yeni ihaleyi nasıl yapacaklarını araştırıyor. Futbol dünyada olduğu gibi Türkiye için çok önemli bir alan. Atılacak adımlar da o nedenle fazlasıyla ses getiriyor, tartışılıyor. beIN kesin kararını açıkladıktan sonra sert bir rekabet yaşanacağı ortada!