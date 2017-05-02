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  1. 02 Mayıs 2017 19:09

3 Süper Lig ekibine PFDK şoku

TFF resmi internet sitesinden yaptığı açıklamayla Beşiktaş, Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir'in PFDK'ya sevk edildiğini duyurdu.

3 Süper Lig ekibine PFDK şoku
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Beşiktaş, Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir PFDK'ya sevk edildi.

Hukuk Müşavirliği'nce 02.05.2017 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir.

AÇIKLAMA YAPILDI

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 30.04.2017 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2016-2017 Sezonu Spor Toto Süper Lig Müsabakaları Statüsü'nün 5/12 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Kulübü'nün 30.04.2017 tarihinde oynanan MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK-BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

4- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün 30.04.2017 tarihinde oynanan MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK-BEŞİKTAŞ A.Ş.Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

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