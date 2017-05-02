3 Süper Lig ekibine PFDK şoku

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir PFDK'ya sevk edildi.
Hukuk Müşavirliği'nce 02.05.2017 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir.
AÇIKLAMA YAPILDI
FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 30.04.2017 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2016-2017 Sezonu Spor Toto Süper Lig Müsabakaları Statüsü'nün 5/12 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Kulübü'nün 30.04.2017 tarihinde oynanan MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK-BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
4- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün 30.04.2017 tarihinde oynanan MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK-BEŞİKTAŞ A.Ş.Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.