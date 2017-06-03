''4 transfer yaptık, yeni hocamızı Pazartesi günü açıklayacağız''

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, kulübün ekonomik durumuyla ilgili üyelere bilgilendirme yaptı. Yıldırım teknik direktör ve transfer çalışmaları konusunda da bilgiler verdi.

AZİZ YILDIRIM'DAN FLAŞ AÇIKLAMALAR

Biraz rahatsızım kusura bakmayın. Formda değilim yani. Hepinizin Ramazan şerifinizi tebrik ediyorum. Şırnak'ta şehit olan askerlerimizi rahmetle anıyorum. Konuşmamı üç bölümde yapacağım. Euroleague, Mali ve amatör-futbol ile ilgili bilgiler vereceğim.

FENERBAHÇE DOĞUŞ ANLAŞMASI! 3 YILLIK İMZA GELİYOR...

Obradovic'e, teknik ekibe, oyunculara, sizlere teşekkür ediyorum. Basketbolda dünyada iki büyük organizasyon var. Amerika'da NBA, ikincisi ise Avrupa'da yapılan Euroleague. Futboldaki Şampiyonlar Ligi'nin değeri ne ise basketbolda da bunun değeri aynıdır. Fenerbahçe Basketbol Takımı bu kupayı almıştır. Galatasaray'ın UEFA Kupası ile ilgili söylediklerim yanlış anlaşıldı. Benim orada söylediğim devamlılık ile ilgiliydi. Fenerbahçe'nin bu kupayı kazanırken yapmış oldukları bizi bu noktaya getirdi. Bütçe 30 milyon eurodur. 12 milyon eurosu sizler-bizler tarafından karşılanmakta. Kalan kısmı açıktır. Doğuş Grubu ile 3 yıllık anlaşma yapmak üzereyiz, sadece imza kaldı. Ferit bey çok iyi Fenerbahçelidir. Kendisine teşekkür ediyoruz.

Fenerbahçe Euroleague şampiyonu olduğu zaman bazı kişilerde kıpırdanmalar başladı. Bizim ana sporumuz futbol. Ancak tüm amatör branşlara ciddi destekler veriyoruz. Benim şahsi olarak bir arabam var. Benim yatım yok. Aldığımız transferin 20 yaşında jipi var, başka arabaları var. Oyuncunun biri alıyor tüm paraları organizatörlere kaptırıyor. Sahada yok. Ceza veriyorsunuz. 10 bin-20 bin dolar. UEFA başkanına bunu söyledim. Kulüpler Bosmann kararlarından bu yana mağdur. Değişmesi önlenmesi lazım diye söylüyoruz.

Euroleague yaşadığı sürece biz bu yapının içinde olacağız. NBA model alınarak çalışmalar yapılmaktadır.. 10 yıl için 872 milyon euroluk gelir getirmeyi amaçlıyor. Bunun yarıya yakın kısmını kulüplere aktarmayı planlıyorlar. Sonuçta bu sene 3.5 milyon euroya yakın para aldık. Tribün gelirlerini saymıyorum. Bu organizasyonda olmaktan mutluyuz. Ülke tanıtımı yapıldı, tüm dünya bunu seyretti. Fenerbahçe'yi tanıdılar.

4 OYUNCUYLA ANLAŞTIK, HOCAYI HAFTA BAŞI AÇIKLAYACAĞIZ

Ocak ayından bu yana Samandıra'ya gitmedim. Onun dışında hiçbir şekilde orasıyla ilişkimiz olmadı. Bu sene her şeyimizle elimiz orada olacak. Mayıs ayında olan kongre öncesi tüm branşlarda başarılı olmak için çalışacağız. Futbol takımına Mayıs ayında transfer yapacağımı söylemiştim. Şartlar bazen oluşur, bazen oluşmaz. Transfer yaptık, mecbur muyum açıklamaya. 4 futbolcuyla anlaştık. Oyuncular gelmeye başlayınca görürsünüz. Ayın 17'sinde anlaşacağız. 3 antrenörle görüşme yapıyoruz. Hafta başı açıklama yapacağız. Aykut Kocaman'ın adı geçiyor. Aman gelmesin diye.. Sen kimsin ya...

FİKRET ORMAN'A CEVAP

Beşiktaş Başkanı'nın söylediği sözler enteresan. Sert konuşmayacağım. Aziz Yıldırım ve tayfaları derken ayıp ediliyor. Fikret Orman kendi kendine çelişiyor. TOP 16'ya kaldığında Euroleague'de, şampiyon olacak kadromuz var demişti. Saçma sapan açıklamalar... Sayın başkan ne söylediğinin farkında değil. Fenerbahçe'nin Avrupa şampiyonluğunun Beşiktaş'ın lig şampiyonluğuna denk gelmesi ve Avrupa'da şampiyonluğunun yankıları onu ezdi. Biz Beşiktaş bayrağının altında olan yerden geçmeyi biliyoruz. Kim kazandıysa saygı gösterin. Helikopter statlarına indi, çıkıp FETÖ ile ilgili konuşmuyorlar. Bu ne biçim duruştur? Duruşunuz varsa iki yıldızı iade edin. Bu kadar Fenerbahçe kompleksine girmeyin, bırakın rica ediyorum Fenerbahçe ile ilgili fazla konuşmasın. Euroleague hırsızlıktır diyince devlete kadar gider iş. Devlet Euroleague'i bu noktaya getirdi.

ŞENOL GÜNEŞ'TEN TEBRİK YAZISI

Şenol Güneş bizi Avrupa şampiyonluğu için tebrik eden bir yazı gönderdi, bende o tebriğe cevap verdimç Gazetede okuyoruz... Beşiktaş'ı şampiyon yaptığı için Şenol Güneş'i de tebrik ediyorum.

LENS...

Lens'i kiralık olarak getirdik. Bu sene de sezon sonunda kendisine teklif yapacağımızı belirttim. Onlar bize bir teklif yaptılar, Yüksek bir teklifti, bunun karşılığında pazartesi bir teklif vereceğiz. Beşiktaş'a gidecekmiş, gidebilir de. Ben Beşiktaş'tan oyuncu alacağım diye uğraşmam.

QUARESMA MAİLİ

Aziz Yıldırım, elindeki kağıdı göstererek: "Quaresma'nın menajerinin, Hasan Çetinkaya'ya gönderdiği maildir. Quaresma'nın avukatı bizim Hasan Çetinkaya'ya mail atıyor. Belgesi burada. Fikret Orman istiyorsa ona da gönderelim."

AÇILIŞI VEFA KÜÇÜK YAPTI

İlk olarak sözü alan Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük açılış konuşmasını yaptı. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

'FETÖ'DEN SÖZ ETMİŞTİM...'

Küçük yaptığı açıklamada, "Önceki Genel Kurul'da ülkemizdeki demokrasi sistemine yönelik yıkıcı faaliyetlerden bahsetmiştim. FETÖ örgütünden söz etmiştim. Her türlü demokratik ortamı bozmak isteyen 15 Temmuz kalkışması olmuştur. Bunların Fenerbahçe'yi ele geçirme operasyonu olduğu ortaya çıkmıştır. Adaletin tecelli edeceğine inanıyoruz. Bugün 2016 yılı faaliyet raporunun görüşülmesi, 2017 bütçe tasarısının konuşulması için toplandık. Başkanımız ve yönetimiz önemli tasarruflarda bulunmuşlardır. Fenerbahçe Üniversitesi kurulmuştur. 2016 yılında resmi gazetede yayınlanmasıyla birlikte üniversitemizin kuruluşu resmileşmiştir." ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ GELECEK YIL SEÇME KLAVUZUNDA OLACAK

Daha sonra sözü alan Şekip Mosturoğlu ise, "Şikede kumpas davasının duruşması başladı. Devam edecek. Stadımızda yaşanan olaylarla ilgili soruşturma süreci de devam etmektedir. O dönemde stadımızın uğradığı maddi-manevi zararlar için başvurularımız yapılmıştır. Fenerbahçe Üniversitesi ile ilgili eğitim döneminin başlaması için bir sonraki yıl seçilmiştir. Seçme klavuzunda önümüzdeki yıl yer alacağız. Şampiyonluk yarışında geride kalmak bizim istemediğimiz bir şey. Önümüzdei sezonla ilgili çalışmalar şimdiden başladı. Avrupa şampiyonu olan basketbol takımımızı tebrik ediyorum." şeklinde konuştu.

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