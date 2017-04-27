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  1. 27 Nisan 2017 19:02

Abdullah Avcı'dan Advocaat'a gönderme

Medipol Başakşehir'de Teknik Direktör Abdullah Avcı, Fenerbahçe'nin hocasına gönderme yaptı.

Abdullah Avcı'dan Advocaat'a gönderme
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Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Fenerbahçe ile 2-2 berabere kalan Medipol Başakşehir'de Teknik Direktör Abdullah Avcı, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

Yayıncı kuruluşa konuşan başarılı teknik adam, oyun olarak Fenerbahçe'ye karşı üstün olduklarını anlatırken, "Daha fazla topa sahip olduk, daha şut attık, her şeyi daha çok yaptık. İlk yarıda hakim bizdik. Aslında oyun olarak kazandık. Ama skor 2-2. İlk ayağı bitti, ikinci ayağında şansımızı değerlendirmeye çalışacağız." dedi.

PROVOKASYONA PROVOKASYONLA CEVAP VERMEK GEREKİYOR

Avcı, Fenerbahçe Teknik Direktörü Dirk Advocaat'la özellikle maçın ilk yarısında sık sık gergin diyaloğa girmesiyle ilgili gelen soruya ise şöyle yanıt verdi: "Bazen oyunu kuralına göre oynamak gerekiyor. Provokasyona provokasyonla cevap vermek gerekiyor. Bence gidip dördüncü hakeme sorun. O daha sağlıklı cevap verir."

Abdullah Avcı ile Advocaat arasında atışma !Abdullah Avcı ile Advocaat arasında atışma !

 

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