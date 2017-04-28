Aboubakar Başakşehir maçında oynayacak mı ?

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasına en yakın rakibi ve hafta sonu karlışacağı Medipol Başakşehir'e 7 puan farkla giren liderBeşiktaş'ta zorlu maç için hazırlıklar devam ediyor.

Aboubakar'dan iyi haber

Beşiktaş'ta antrenman maçı sırasında sakatlanan idmanı yarıda bırakan Kamerunlu yıldız Aboubakar'dan sevindirici haber geldi. Golcü oyuncunun önemli bir sağlık probleminin olmadığı ve pazar akşamı Başakşehir'e karşı forma giyebileceği öğrenildi.

İdeal 11'le devam...

Kritik Başakşehir maçı öncesi ilk 11'ini büyük oranda netleştiren Şenol Güneş, zorlu maçta ideal kadrosunu bozmayı düşünmüyor. Beşiktaş'ın Başakşehir'e karşı,Fabri, Gökhan Gönül, Marcelo, Tosic, Adriano, Atiba, Oğuzhan, Talisca, Quaresma, Babel ve Aboubakar ile sahaya çıkması bekleniyor.

Kart sınırındaki oyunculara uyarı

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Başakşehir maçından sonra oynayacakları Fenerbahçe derbisi nedeniyle sarı kart cezası sınırındaki Atiba, Tosic ve Atınç'ı özel olarak uyardı. Futbolcularına derbi öncesi kart görerek cezalı duruma düşmemeleri yönünde telkinde bulunan deneyimli çalıştırıcı, Fenerbahçe karşılaşmasına tam kadro çıkmalarının önemini vurguladı.