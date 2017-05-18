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  5. 18 Mayıs 2017 15:02

Aboubakar Beşiktaş'ta kalmak için...

Beşiktaş'a kiralık olarak gelen ve siyah beyazlı takımda kalmak isteyen Aboubakar'ın, Porto'ya '2018'de sözleşmem bitiyor' kozunu masaya sürdüğü iddia edildi.

Aboubakar Beşiktaş'ta kalmak için...
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Beşiktaş’ın, Bursaspor deplasmanından altın değerindeki üç puanla dönmesinde büyük payı bulunan Vincent Aboubakar için siyah-beyazlı yönetim düğmeye bastı. Kamerunlu oyuncunun ligin ikinci yarısındaki performansından memnun kalan siyah-beyazlılar bir süredir pazarlık halinde oldukları Porto Kulübü Yönetimi ile önümüzeki günlerde masaya oturacak.

Özellikle Cenk Tosun ile yan yana oynadığında daha etkili olan ve adaptasyon zamanını da çabuk atlatan Aboubakar için harekete geçen siyah-beyazlılar, 10 milyon euroluk satış opsiyonunda indirime yanaşmayan Portekiz kulübüne yeni bir teklif sunmaya hazırlanıyor. İlk etapta 10 milyon euroluk bonservis bedelini 6-7 milyona çekmeye çalışan Beşiktaş Yönetimi önümüzdeki sezon şampiyon olunması ve Aboubakar’ın da belli sayıda maçta forma giyerek goller atması halinde Porto’ya ekstra ödemeler yapmayı planlıyor.

UEFA kriterleri nedeniyle transferde oyuncu satmadan oyuncu alamayan ve yüksek bonservis bedelleri ödeyemeyen Beşiktaş, Aboubakar’ın bonservis problemini bonuslarla çözmeye çalışacak. Kariyerine siyah-beyazlı forma altında devam etmek isteyen Kamerunlu oyuncu da bonservisi konusunda Porto ile görüşecek. 2018 yılında Portekiz ekibiyle sözleşmesi bitecek olan Aboubakar geçtiğimiz günlerde Beşiktaş’ta kalmak istediğini kulübüne bildirmişti.

25 yaşındaki futbolcunun, Beşiktaşlı yöneticilerle yaptığı görüşmede ise “Burada çok mutluyum. Kariyerimin en iyi dönemini yaşıyorum. Bonservisimi almanız için elimden ne geliyorsa yapacağım” ifadelerini kullandığı öğrenildi.

Skorer

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