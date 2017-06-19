Aboubakar için bir engel daha çıktı !

Beşiktaş sezonu kiralık geçiren Vincent Aboubakar’ın bonservisini alma çalışmalarını sürdürürken, sürpriz bir rakip daha çıktı. Fransız basını, Rennes’in Vincent Aboubakar’ı transfer etmek istediğini iddia etti.

Sporx’te yer alan habere göre, Rennes Teknik Direktörü Christian Gourcuff’un, eski öğrencisi Vincent Aboubakar’ın transferinde ısrarcı olduğu ortaya çıktı.

Fransız basınına yansıyan haberde Aboubakar’ı Lorient’e transfer eden Gourcuff’un, golcü oyuncuyu şimdi de yeni takımı Rennes’e transfet etmek istediği belirtildi. Rennes’in başına geçtiğimiz sezon geçen Gourcuff, Aboubakar transferinin sonuçlanmaması halinde ise Ibisevic’i kadroda görmek istediğini yönetime bildirdi.

PAZARLIKLAR SÜRÜYOR

Beşiktaş yönetimi, futbolcunun haklarını elinde bulunduran iki kulüp Lorient ve Porto ile pazarlıklarını sürdürüyor. Beşiktaş, Aboubakar’ın transferi halinde Lorient’e düşen 6 milyon euroluk pay konusunda görüşmelerine devam ediyor. Siyah-beyazlı kulüp yetkilileri Fransız kulübünü 3 milyon euro konusunda ikna etmeye çalışıyor. Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi de geçtiğimiz günlerde Aboubakar ile ilgili ”Aboubakar için şahsım adına söylüyorum. İstediğimiz gibi bizimle kalacak planımız ve umudumuz var” ifadelerini kullanmıştı.