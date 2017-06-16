Aboubakar transferinde yeni iddia

Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar transferi her geçen gün karmaşık bir hal alıyor. Kamerunlu golcünün bonservis haklarının yüzde 37.5’ini Porto elinde tutuyor, kalan 62.5’lik bölüm ise eski kulübü Lorient’te bulunuyor.

Siyah-beyazlıların Lorient’i ikna etme çalışmalarının sürdüğü belirtilse de Fransa’dan beklenmedik bir açıklama geldi. Lorient yerel basınından kulübe yakın olan Le Telegramme gazetesi, “Lorient, Beşiktaş ile görüştüğünü yalanladı” başlığıyla bir habere yer verdi. Aboubakar’ın haklarının büyük bölümünü elinde bulundursa da, iki kulüp arasındaki anlaşmaya göre satış konusunda Fransız ekibinin söz konusu olmadığı, Porto’nun istediği fiyattan golcü oyuncuyu satabileceği hatırlatıldı. Portekiz ekibinin olası satışın ardından yüzde 62.5’lik payı Lorient’e vereceği de ifade edildi.

Yeniden Balotelli

Aboubakar için bastıran Beşiktaş’ın, Mario Balotelli’yi alternatif golcü adayı olarak belirlediği savunuldu.

Siyah-beyazlıların, Aboubakar transferinin suya düşmesi halinde geçen sezon da ismi gündeme gelen İtalyan golcü için düğmeye basacağı öğrenildi. Fransız kulübü Nice ile sözleşmesi biten Balotelli geçen yıl Teknik Direktör Şenol Güneş tarafından veto edilmişti. Beşiktaş’ın Balotelli’nin yanı sıra Milan’da forma giyen Bacca’yı da listesinde tuttuğu öğrenildi.

Beşiktaş’ta kalmak isteyen Vincent Aboubakar, siyah-beyazlılar ile Lorient ve Porto’nun en kısa sürede anlaşmasını bekliyor.