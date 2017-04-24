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  1. 24 Nisan 2017 22:41

Aboubakar'dan müthiş dönüş !

Olympiakos ve Antalyaspor maçlarında gördüğü kırmızı kartlarla hedef adam haline gelen Vincent Aboubakar, son 2 maçta attığı gollerle kendisini affettirdi.

Aboubakar'dan müthiş dönüş !
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Sezonun ikinci yarısında oynadığı futbol ve attığı gollerle Beşiktaş'ın en önemli isimlerinden birisi olan ancak Olympiakos ve Antalyaspor maçında gördüğü kırmızı kartlar nedeniyle çok eleştirilen Aboubakar, attığı gollerle kendisini affettirdi.

Cenk Tosun'un cezalı olması sebebiyle Adanaspor maçına ilk 11'de başlayan yıldız golcü, Teknik Direktör Şenol Güneş'in yüzünü kara çıkartmadı. Bir önceki karşılaşmada Trabzonspor ağlarını boş geçmeyen Vincent Aboubakar, Adanaspor maçında da takımının ilk golünü atan isim oldu.

11. dakikada Tolgay Arslan'ın 2 kişiyi geçerek verdiği klas pası harcamayan Aboubakar, yaptığı vuruşla kaleci Itandje'a şans tanımadı. Yıldız oyuncu 82. dakikada yerini alkışlarla Necip’e bıraktı.

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