Adanaspor 1 - 1 Trabzonspor / Maç devam ediyor

46'İkinci yarı Adanasporlu futbolcuların santra vuruşu ile başlıyor.

45'Yaşar Kemal Uğurlu'nun düdüğü ile karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 eşitlikle sona eriyor.

45'İlk yarının sonuna en az 3 dakika ilave ediliyor.

45'Joao Pereira'nın yerden pası ile ceza sahası içerisinde sağ çaprazda buluşan Hugo Rodallega'nın çektiği şut savunmadan dönüyor.

40'Trabzonspor yarı alanının ilk metrelerinde Renan Foguinho'ya sert müdahalede bulunan Emmanuel Mas, sarı kart görüyor.

39'Sağ çaprazdan kazanılan serbest vuruşta topun başına Olcay Şahan geçiyor. Olcay Şahan'ın ortasını Adanaspor savunması kafayla uzaklaştırıyor.

36'Olcay Şahan'ın yerden pası ile ceza sahasının hemen dışında sağ çaprazda topla buluşan Yusuf Yazıcı için ofsayt bayrağı kalkıyor.

33'Sağ kanatta topla buluşan Joao Pereira, son çizgiye indikten sonra ortasını arka direkte bulunan Dame N'Doye'ye yapıyor. Dame N'Doye'nin kafa vuruşu kaleci Goran Karacic'te kalıyor.

31'Adanaspor'un beraberlik golünde asisti yapan isim Tevfik Altındağ oluyor.

31'GOOOLL!! Adanaspor, Renan Foguinho'nun attığı golle skoru 1-1 yapıyor. Sol kanattan kazanılan köşe vuruşunda topun başına Tevfik Altındağ geçiyor. Tevfik'in ortasına ön direkte iyi yükselen Renan Foguinho'nun kafa vuruşu Trabzonspor ağları ile buşuşuyor.

28'Yusuf Yazıcı'nın sol kanattan kullandığı serbest vuruşu savunma uzaklaştırmak istiyor ancak top Dame N'Doye'nin önüne düşüyor. N'Doye, gelişine şutunu çekiyor ancak top savunmadan dönüyor.

28'Savunmadan dönen topla altıpasın hemen dışında sağ çaprazda buluşan Hugo Rodallega'nın çektiği şut farklı şekilde yandan dışarı çıkıyor.

20'GOOOLL!! Trabzonspor, Yusuf Yazıcı'nın attığı golle 1-0 öne geçiyor. Dame N'Doye'nin pası ile ceza sahasının hemen dışında sol çaprazda buluşan Yusuf Yazıcı'nın orta şut karışımı vuruşu kaleci Goran Karacic'in üzerinden ağlarla buluşuyor.

17'Sol kanattan kazanılan köşe vuruşunda topun başına Tevfik Altındağ geçiyor. Tevfik Altındağ'ın ortası ile ön direkte buluşan Mauricio Ramos'un kafa vuruşu farklı şekilde üstten dışarı çıkıyor.

17'Vladimir Koman'ın pası ile ceza sahası içerisinde sağ çaprazda topla buluşan Digao'nun yerden çektiği şut savunmadan sekip kornere çıkıyor.

15'Adanaspor, bu dakikada karşılaşmadaki ilk oyuncu değişikliği hakkını zorunlu olarak kullanıyor. Sakatlanan Roni Gleison'un yerine Cem Özdemir karşılaşmaya dahil oluyor.

11'Vladimir Koman'ın pasına sol kanatta hareketlenen Magaye Gueye için ofsayt bayrağı kalkıyor.

10'Hızlı gelişen Trabzonspor atağında Dame N'Doye, ara pasını savunma arkasına koşu yapan Hugo Rodallega'ya göndermek istiyor ancak Adanaspor savunması son anda araya girerek tehlikeyi uzaklaştırıyor.

6'Olcay Şahan, ara pasını sol çaprazdan ceza sahası içerisine hareketlenmek isteyen Hugo Rodallega'ya göndermek istiyor ancak top kaleci Goran Karacic'te kalıyor.

1'Okay Yokuşlu'nun pası ile sağ kanatta topla buluşan Olcay Şahan'ın ortasını Adanaspor savunması uzaklaştırıyor.



1'Karşılaşma Trabzonsporlu futbolcuların santra vuruşu ile başlıyor.

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında deplasmanda Adanaspor’a konuk oluyor.

Ligin son 2 haftasında art arda sahasında Gençlerbirliği ile golsüz berabere kalan, Kayserispor’a da 3-2 mağlup olup 5 puan yitiren Trabzonspor, Adanaspor deplasmanından galibiyetle dönerek hem Avrupa kupalarına katılma iddiasını sürdürmek hem de moral bulmak istiyor.

Ligde geçen hafta deplasmanda Gençlerbirliği’ni 1-0 mağlup eden Adanaspor 23 puanla son sırada bulunuyor.

5 Ocak Fatih Terim Stadı’ndaki karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetiyor.

KADROLAR



Adanaspor: Karacic, Diego, Ramos, Didi, Sami Can, Tevfik, Foguinho, Roni, Koman, Vinicius, Guaye

Trabzonspor: Onur, Pereira, Medjani, Durica, Mas, Okay, Onazi, Olcay, Yusuf, N'Doye, Rodallega